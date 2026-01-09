Cel voor man die malware op systeem Antwerps havenbedrijf liet installeren

Een 44-jarige man die malware op het systeem van een havenbedrijf in Antwerpen liet installeren, om zo ongemerkt drugs in te voeren, is in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven jaar. In eerste instantie kreeg de verdachte bij de rechtbank een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd. Volgens het gerechtshof Amsterdam heeft man zich aan meerdere feiten schuldig gemaakt, waaronder het plegen van computervredebreuk.

Hij liet een havenmedewerkster een usb-stick met malware aansluiten op een computer. Het ging om een backdoor waarmee de verdachte toegang tot de havensystemen wilde krijgen om zo ongemerkt drugs in te voeren. "De verdachte was degene die over de kennis beschikte om de computer van [benadeelde partij] te ‘hacken’. De verdachte heeft de malware op de usb-stick geplaatst, deze overgedragen en instructies gegeven aan anderen hoe het plaatsen in de [benadeelde partij] -computer feitelijk moest worden uitgevoerd. Dit zijn ernstige en ondermijnende feiten de leiden tot een aantasting van de integriteit van het havenverkeer", aldus het hof.

De verdachte en zijn handlangers communiceerden via berichtendienst Sky ECC. Begin 2021 meldde de politie dat het wekenlang toegang had tot berichten die gebruikers van Sky ECC naar elkaar stuurden. De politie kreeg zo honderden miljoen versleutelde chatberichten in handen. Uit die berichten blijkt dat de verdachte de hash van het wachtwoord van de domain controller administrator probeerde te kraken. Dit lukt echter niet, waarna wordt gesproken over het installeren van een fysieke keylogger.

Verder werd de verdachte schuldig bevonden aan de invoer van 210 kilo cocaïne binnen het grondgebied van Nederland en afpersing. In het geval van één vermeend feit, betrokkenheid bij de invoer van een grotere lading cocaïne, kon dit volgens het hof niet overtuigend worden bewezen. De man was al een keer eerder veroordeeld wegens computervredebreuk. Vanwege vrijspraak voor het genoemde feit en overschrijding van de redelijke termijn voor de berechting komt het hof uit op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven jaar.