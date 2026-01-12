Microsoft laat systeembeheerders Copilot op beheerde systemen verwijderen

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 beschikbaar gemaakt waardoor systeembeheerders chatbot Copilot van beheerde systemen kunnen verwijderen. Het gericht verwijderen van de chatbot is mogelijk via een nieuwe policy genaamd RemoveMicrosoftCopilotApp. Er gelden wel verschillende voorwaarden voor het verwijderen van Copilot, zo laat Microsoft weten in de release notes van Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535.

Zo moeten Microsoft 365 Copilot en Microsoft Copilot beide geïnstalleerd zijn, moet de Microsoft Copilot-app niet door de gebruiker zijn geïnstalleerd en moet de Microsoft Copilot-app de afgelopen 28 dagen niet zijn gebruikt. Nadat systeembeheerders Copilot hebben verwijderd kunnen gebruikers die wel weer zelf toevoegen, merkt Microsoft op.

Beheerders kunnen de "Remove Microsoft Copilot App" policy via Group policy editor inschakelen. De policy is beschikbaar voor Windows 11 Enterprise, Pro en Education. Waarom de feature beschikbaar wordt gemaakt laat Microsoft niet weten. Ook is onbekend wanneer die voor de standaardversie van het besturingssysteem beschikbaar komt.