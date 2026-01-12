Kabinet nog niet in actie tegen sociale mediacontroles Amerikaanse overheid

Het demissionaire kabinet is nog niet van plan om in actie te komen tegen de sociale mediacontroles die de Amerikaanse overheid wil gaan uitvoeren. Dat laat demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken op Kamervragen weten. De Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) wil dat buitenlandse reizigers en toeristen bij het aanvragen van een ESTA-reisvergunning aangeven welke socialmedia-accounts ze de afgelopen jaren hadden. Ook wordt gevraagd naar e-mailadressen, telefoonnummers, informatie over familieleden en biometrische data.

De aangekondigde plannen waren reden voor GroenLinks-PvdA om opheldering aan minister Van Weel te vragen. "Wat zijn de redenen dat de Amerikaanse autoriteiten deze controles willen uitvoeren? Vindt u deze redenen legitiem? Zo ja, waarom?", wilde Kamerlid Piri weten. Minister Van Weel moest ook duidelijk maken of persoonsgegevens zoals dna en irisscans van Nederlandse staatsburgers veilig zijn in de handen van de Amerikaanse autoriteiten.

"Het kabinet kan op dit moment niet nader ingaan op de eventuele gevolgen van de verschillende onderdelen van het voorstel, aangezien het nog niet duidelijk is of - en in welke vorm - het voorstel zal worden geïmplementeerd", reageert Van Weel. De bewindsman voegt toe dat het in algemene zin niet ongebruikelijk is dat landen biometrische gegevens van bezoekers vragen. "Landen zijn vrij hierin hun eigen afweging te maken."

Piri wilde ook weten of de minister bereid is om de aangekondigde controles met spoed aan te kaarten in de EU en hier met Europese partners gezamenlijk tegen op te trekken. "Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om in EU-verband of met Europese partners gezamenlijk op te trekken tegen het voorstel", antwoordt Van Weel.