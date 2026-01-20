Wetenschappers: online stemmen is onveilig en ongeschikt voor verkiezingen

Stemmen via internet is onveilig en ongeschikt voor verkiezingen en er is geen bekende technologie die het veilig kan maken, zo stellen 21 computerwetenschappers, gespecialiseerd in de veiligheid van online stemmen. Toch zijn er volgens de wetenschappers leveranciers van online stemsystemen die beweren dat hun systeem anders is of dat de beveiligingsproblemen niet belangrijk zijn.

"Alle online stemsystemen zijn onveilig. Deze onveiligheid is erger dan bij een goed uitgevoerd papieren stemsysteem, omdat een klein aantal mensen ongemerkt alle stemmen die via het systeem gaan kan aanpassen. Dit is al jaren bekend en elk voorgesteld systeem voor online stemmen heeft er, vanwege basale redenen die niet met bestaande technologie zijn op te lossen, mee te maken", aldus de wetenschappers in een blogposting.

Er zijn volgens de wetenschappers drie serieuze problemen met online stemsystemen en 'vote-by-smartphone' systemen. Zo kan malware op de computer of telefoon andere stemmen doorgeven dan de kiezer wil. Daarnaast kan malware of een aanvaller stemmen op de stemserver aanpassen. Als laatste kan malware de telcomputers van het verkiezingskantoor infecteren en zo de stemmen en uitslagen veranderen.

"Traditionele stembiljetten zijn ook niet helemaal veilig, maar het probleem met online stembiljetten is dat een aanvaller, waar dan ook in de wereld, met één aanval een groot aantal stembiljetten kan aanpassen", aldus de wetenschappers. Die zijn vooral kritisch op de Mobile Voting Foundation van Bradley Tusk. Deze stichting zet zich in voor online stemmen en claimt dat dit veilig kan. Iets wat volgens de wetenschappers misleidend en gevaarlijk is. "Het is al decennia de wetenschappelijke consensus dat online stemmen niet door enige bekende technologie is te beveiligen." Journalisten en politici moeten dan ook alert zijn op partijen die claimen dat online stemmen wel veilig kan, besluiten de wetenschappers hun pleidooi.