Politie ontvangt duizenden meldingen over bankhelpdeskfraude en accountmisbruik

donderdag 22 januari 2026, 14:22 door Redactie, 1 reacties

De politie Noord-Holland heeft vorig jaar meer dan 3400 meldingen over cybercrime ontvangen, waarvan het grootste deel betrekking had op bankhelpdeskfraude en accountmisbruik. "Verdachten zijn vaak jongvolwassenen, terwijl slachtoffers in meerderheid 65-plussers zijn", aldus de politie. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk veel hoger, omdat veel slachtoffers uit schaamte geen aangifte doen of zich niet melden.

"Digitale criminaliteit is geen ver-van-ons-bed-show meer. Eén klik kan tientallen slachtoffers maken, vaak binnen enkele uren. Dat slachtoffers zich schamen om aangifte te doen, raakt mij. Juist melden helpt ons deze vorm van criminaliteit te stoppen", zegt politiechef Noord-Holland Hamit Karakus bij de presentatie van het Jaarbeeld 2025. Hij voegt toe dat het politiekorps dit jaar gaat investeren in onder andere digitale wijkagenten en cyberteams.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 14:42 door Anoniem
Is het nou eigenlijk waar dat "schaamte" de reden is om geen aangifte te doen ?

Het is voor de politie wel prettig om dat te kunnen melden als reden.

De reden om geen aangifte van fietsendiefstal te doen was nooit "schaamte" - maar het (correcte) beeld dat het frustrerende tijdsverspilling was omdat ze er geen vinger voor fingen uitsteken.

Dan vraag ik me toch even af of dat beeld "we staan enorm klaar om hard op zoek te gaan naar de dieven als de slachtoffers maar over hun schaamte heen wilden stappen" wel helemaal precies waar is.
