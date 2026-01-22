Politie ontvangt duizenden meldingen over bankhelpdeskfraude en accountmisbruik

De politie Noord-Holland heeft vorig jaar meer dan 3400 meldingen over cybercrime ontvangen, waarvan het grootste deel betrekking had op bankhelpdeskfraude en accountmisbruik. "Verdachten zijn vaak jongvolwassenen, terwijl slachtoffers in meerderheid 65-plussers zijn", aldus de politie. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk veel hoger, omdat veel slachtoffers uit schaamte geen aangifte doen of zich niet melden.
"Digitale criminaliteit is geen ver-van-ons-bed-show meer. Eén klik kan tientallen slachtoffers maken, vaak binnen enkele uren. Dat slachtoffers zich schamen om aangifte te doen, raakt mij. Juist melden helpt ons deze vorm van criminaliteit te stoppen", zegt politiechef Noord-Holland Hamit Karakus bij de presentatie van het Jaarbeeld 2025. Hij voegt toe dat het politiekorps dit jaar gaat investeren in onder andere digitale wijkagenten en cyberteams.
