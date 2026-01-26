Politie ontvangt tientallen meldingen over phishingmails uit naam van politie

De politie heeft tientallen meldingen ontvangen over e-mails die zogenaamd van de politie afkomstig zouden zijn, maar in werkelijkheid slachtoffers proberen op te lichten. De berichten claimen van Europol of de Nationale Politie afkomstig te zijn en stellen dat de ontvanger zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit en de verspreiding van kinderporno. Vervolgens moet er binnen 24 uur contact op worden genomen. In een andere variant krijgen mensen de opdracht hun paspoort op te sturen naar een adres in Frankrijk, anders volgt een hoge boete.

De politie roept mensen op om alert te zijn en altijd na te gaan of een brief of mail echt van de politie is. "Europol belt burgers nooit op en stuurt nooit berichten met dergelijke verzoeken. Europol vraagt ook nooit om apps te downloaden of betalingen te doen. Ook de Korpschef doet dat niet", zo laat de politie weten. Ook wordt aangeraden om nooit op dergelijke e-mails of appjes te reageren en nooit op links in e-mails te klikken. "Stuur ook nooit een kopie van uw identiteitsbewijs op en geef nooit zomaar persoonlijke gegevens door", gaat het advies verder.

Ook de Fraudehelpdesk meldt dat het veel meldingen over de malafide e-mails heeft ontvangen. "De mail ziet eruit als een gerechtelijke brief waarin de ontvanger ervan wordt beschuldigd in het bezit te zijn van kinderporno. Bij de mail is een pdf-bestand gevoegd. Hierin staat nogmaals beschreven dat de ontvanger ervan wordt beschuldigd kinderporno te bezitten."