Broadcom meldt misbruik van kritieke kwetsbaarheid in VMware vCenter

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in VMware vCenter-servers waarvoor op 18 juni 2024 beveiligingsupdates verschenen, zo melden Broadcom en het Amerikaanse cyberagentschap CISA. VCenter is een oplossing voor het beheer van virtual machines en gevirtualiseerde servers en in het verleden geregeld doelwit van aanvallen geweest.

De aangevallen kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-37079, betreft een heap-overflow in de implementatie van het DCERPC-protocol binnen vCenter. Door het versturen van speciaal geprepareerde netwerkpakketten kan een aanvaller met toegang tot een vCenter-server code op het systeem uitvoeren. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) meldt dat aanvallers misbruik van het beveiligingslek maken of hebben gemaakt. Details over deze aanvallen zijn echter niet gegeven. Amerikaanse overheidsinstanties zijn door het cyberagentschap opgedragen de update voor CVE-2024-37079 binnen drie weken te installeren mocht dat nog niet zijn gedaan. Broadcom laat weten dat het over informatie beschikt dat het vCenter-lek wordt misbruikt, maar geeft ook geen verdere details.