Meta in VS beschuldigd van het kunnen lezen van WhatsApp-berichten

Een groep mensen uit Australië , Brazilië en India is in de Verenigde Staten een zaak tegen Meta gestart en beschuldigt het bedrijf ervan dat het WhatsApp-berichten van nagenoeg alle gebruikers kan lezen. Meta stelt dat via WhatsApp uitgewisselde berichten end-to-end versleuteld zijn en de inhoud alleen voor de afzender en ontvanger toegankelijk zijn. "Niemand buiten de chat, zelfs WhatsApp niet, kan ze lezen, beluisteren of delen", aldus WhatsApp op de eigen website.

De klagers in deze zaak claimen dat de privacybeloftes van Meta onjuist zijn en het bedrijf de berichten van gebruikers opslaat, analyseert en kan lezen. Daarbij zeggen de klagers zich op niet nader genoemde klokkenluiders te baseren. Ze stellen ook dat Meta de privacy van miljarden mensen schendt en gebruikers oplicht door hen te laten geloven dat ze privé met anderen communiceren. De klagers willen dat hun privacyrechten worden gehandhaafd en ze een schadevergoeding voor geleden schade krijgen (pdf).

Een woordvoerder van Meta laat in een reactie tegenover Bloomberg weten dat de rechtszaak 'onzin' is. "Elke claim dat WhatsApp-berichten van mensen niet versleuteld zijn is categorisch onjuist en absurd. WhatsApp is al tien jaar lang end-to-end versleuteld door gebruik te maken van het Signal-protocol. Deze rechtszaak is onzin."