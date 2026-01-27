Google schikt zaak over afluisteren van gebruikers via spraakassistent

Google heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak geschikt waarin het beschuldigd werd van het afluisteren van gebruikers door middel van Google Assistant. Het techbedrijf betaalt een bedrag van 68 miljoen dollar. Volgens de klagers in deze zaak werden hun privégesprekken door de spraakassistent van Google illegaal opgenomen en vervolgens gebruikt voor het tonen van gerichte advertenties.

Gebruikers kunnen de Google Assistent activeren door middel van de woorden "Hey Google". De klagers stellen dat de spraakassistent door het verkeerd begrijpen van woorden ten onrechte werd geactiveerd en zo gesprekken afluisterde. Vervolgens werden op basis van deze gesprekken gerichte advertenties getoond. Google stelt niet schuldig te zijn, maar besloot naar eigen zeggen te schikken om risico's, kosten en onzekerheid over de rechtszaak te voorkomen, zo meldt persbureau Reuters.

Het schikkingsbedrag komt beschikbaar voor gebruikers die sinds 18 mei 2016 ten onrechte door de assistent zijn afgeluisterd. De advocaten van de klagers kunnen een beroep doen op een derde van het schikkingsbedrag, wat meer dan 22 miljoen dollar is (pdf). Apple besloot een soortgelijke zaak over spraakassistent Siri eerder voor 95 miljoen dollar te schikken.