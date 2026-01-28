Noyb: AVG-overtreders hebben niets te vrezen van privacytoezichthouders

Bedrijven die de AVG overtreden hebben niets te vrezen van privacytoezichthouders, aangezien er zelden hoge boetes worden opgelegd, zo stelt privacyorganisatie noyb in een artikel over de mythes rond privacybescherming. Volgens noyb wordt er alleen in uitzonderlijke gevallen streng gehandhaafd. Eerder bleek uit onderzoek van de privacyorganisatie dat slechts in 1,3 procent van alle zaken die door privacytoezichthouders werden behandeld er een boete werd opgelegd.

De Ierse privacytoezichthouder DPC, verantwoordelijk voor het toezicht op de meeste techbedrijven, zoals Meta, Google, Apple, OpenAI en Microsoft, kwam slechts in 0,26 procent van alle gevallen tot een boete. Zelfs wanneer de DPC een boete oplegt wordt het boetebedrag zelden opgehaald. Volgens Ierse media moet de DPC nog vier miljard euro aan boetes ontvangen.

Noyb diende de afgelopen jaren meer dan negenhonderd zaken in, waarbij het soms jaren duurt voordat ze worden afgehandeld en de betreffende bedrijven wegens het overtreden van de AVG alleen een waarschuwing krijgen. In sommige gevallen blijkt dat privacytoezichthouders zelfs het aangeklaagde bedrijf bijstaan, aldus noyb. Volgens de privacyorganisatie is het dan ook een misvatting dat bedrijven moet vrezen voor ernstige gevolgen wegens het overtreden van de AVG.