Minister: Sociale Verzekeringsbank stapt niet volledig over op Microsoft Azure

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft geen plannen om volledig over te stappen op Microsoft Azure, zo heeft demissionair minister Paul van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Tijdens een vergadering van de vaste commissie voor Digitale Zaken die vorige week plaatsvond was de staatssecretaris gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de mogelijk voorgenomen migratie van de SVB naar Microsoft Azure.

Aanleiding voor de vraag was berichtgeving op de website van de SVB zelf. "De SVB heeft geen plannen om volledig over te stappen op Microsoft Azure. In een vacaturetekst op de wervingswebsite van de SVB is per abuis deze suggestie gewekt. Deze onjuiste informatie is inmiddels gecorrigeerd", laat de minister daarover weten. Ze voegt toe dat een deel van de systemen van de SVB wel in Microsoft Azure draait. Volgens de bewindsvrouw is voor dit deel geen Europees alternatief beschikbaar dat voldoet aan de behoefte van de SVB.

Paul merkt op dat de kritische processen van de SVB, zoals de betaling van de AOW en de kinderbijslag, niet in een publieke cloudomgeving zitten. De minister schrijft ook dat er een aanbesteding loopt voor het beheer van de infrastructuur- en applicatieplatformen van de SVB. Er is echter nog geen partij gekozen. "In de tussentijd blijft de SVB processen en systemen verbeteren om de continuïteit te waarborgen. Daarvoor vernieuwt de SVB als onderdeel van de verschillende IT-diensten onder meer op beperkte schaal en zeer gefaseerd in Microsoft Azure, één van de bestaande leveranciers", voegt de bewindsvrouw toe.

De minister laat afsluitend weten dat de Sociale Verzekeringsbank niet uniek is in de vraagstukken rond cloudbeleid. "Alle publieke dienstverleners hebben hiermee te maken. Dit onderstreept het belang van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de ambitie om te werken aan soevereine cloudoplossingen." De SVB betaalt voor de overheid belangrijke uitkeringen en regelingen uit, zoals de kinderbijslag, AOW en het Persoonsgebonden budget.