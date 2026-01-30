Tails-noodpatch wegens mogelijk lekken ip-adres Tor-gebruikers via OpenSSL

Het echte ip-adres van Tor-gebruikers is mogelijk te achterhalen via kwetsbaarheden in OpenSSL waarvoor deze week updates verschenen, zo laten de ontwikkelaars van Tails weten. Die hebben vanwege de impact van de OpenSSL-lekken een noodpatch voor Tails uitgebracht. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.

Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. Vandaag is Tails 7.4.1 verschenen, een "emergency release". Deze versie bevat onder andere een update van de gebruikte OpenSSL-library. OpenSSL behoort tot de meest gebruikte software voor het versleutelen van internetverbindingen. Websites maken er bijvoorbeeld gebruik van om het verkeer van en naar bezoekers te versleutelen. Ook het Tor-netwerk maakt er gebruik van.

Afgelopen dinsdag verschenen er beveiligingsupdates voor OpenSSL wegens verschillende kwetsbaarheden, die in het ergste geval remote code execution mogelijk kunnen maken. Volgens de ontwikkelaars van Tails zou een malafide Tor-server door middel van de OpenSSL-kwetsbaarheden mogelijk het echte ip-adres van een Tor-gebruiker kunnen achterhalen. De ontwikkelaars voegen toe dat ze niet bekend zijn met misbruik van deze kwetsbaarheden.