Bloomberg: VS onderzocht claims dat Meta WhatsApp-berichten kan lezen

De Amerikaanse autoriteiten hebben onderzoek gedaan naar claims dat Meta WhatsApp-berichten van gebruikers kan lezen, zo meldt Bloomberg News op basis van gesprekken en een rapport. Een aantal dagen geleden werd bekend dat verschillende personen Meta in de Verenigde Staten hebben aangeklaagd voor het kunnen lezen van de WhatsApp-berichten van nagenoeg alle gebruikers. Iets wat Meta ontkent.

Bloomberg News stelt dat speciale agenten van het Amerikaanse ministerie van Handel in het verleden hebben gesproken met voormalige contractors van Meta, over dat zij en andere medewerkers "onbeperkte" toegang tot WhatsApp-berichten hadden. Bloomberg zegt zich te baseren op een onderzoeksrapport, een bron die met het onderzoek bekend is en één van de contractors. Ook blijkt dat in 2024 een klokkenluider een soortgelijke claim over het lezen van WhatsApp-berichten indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission).

Vorig jaar zouden twee contractors die moderatiewerk voor Meta deden een onderzoeker van het Bureau of Industry and Security van het ministerie van Handel hebben verteld dat sommige Meta-medewerkers de inhoud van WhatsApp-berichten kunnen lezen. Ook beweerden deze contractors dat zij en sommige van hun collega's toegang tot het gedeelte van WhatsApp-berichten hadden dat eigenlijk versleuteld en ontoegankelijk zou moeten zijn.

In het rapport van het ministerie wordt onder andere vermeld dat de contractors aangeven dat ze onbeperkte toegang hebben. Wat de status van het WhatsApp-onderzoek is, is onbekend. Meta stelt in een reactie tegenover Bloomberg opnieuw dat de beschuldigingen niet kloppen en WhatsApp, medewerkers en contractors geen toegang tot de versleutelde communicatie van gebruikers hebben.