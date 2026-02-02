Nieuws
image

Firefox 148 krijgt 'killswitch' voor uitschakelen van alle AI-features

maandag 2 februari 2026, 10:29 door Redactie, 2 reacties

Later deze maand zou Firefox 148 moeten verschijnen en Mozilla heeft deze versie van de browser uitgerust met een 'killswitch' voor het uitschakelen van alle AI-features. In december maakte de nieuwe ceo van Mozilla bekend dat Firefox zal veranderen in een "moderne AI-browser". De aankondiging zorgde voor meer dan drieduizend reacties op een Reddit-thread, waar veel gebruikers hun ongenoegen uitten. De ceo benadrukte in de aankondiging dat AI altijd een keuze moet zijn, maar veel gebruikers zijn hier niet gerust over.

Vervolgens maakte het Firefox-ontwikkelteam bekend dat de browser zal worden voorzien van een optie om alle AI-features uit te schakelen. "Intern noemen we het de AI-killswitch. Het zal onder een minder heftige naam beschikbaar komen, maar het laat zien hoe serieus we dit nemen." Verder stelden de Firefox-ontwikkelaars dat alle AI-features opt-in zullen zijn, maar dat er 'sommige grijze gebieden' zijn wat 'opt-in inhoudt. De killswitch moet echter alle AI-features uitschakelen.

De bètaversie van Firefox 148 bevat de veelbesproken "killswitch", die de naam "Block AI enchancements" heeft gekregen. Met deze feature ingeschakeld zal de browser vertalingen, chatbots in de zijbalk, suggesties voor tabgroupen en samenvattingen van link previews blokkeren. Ook extensies die van de Firefox AI-features gebruikmaken zullen bij het inschakelen van de optie niet meer werken. Firefox 148 zou op 24 februari moeten uitkomen, zo meldt Mozilla-volger Sören Hentzschel

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 11:06 door Anoniem
To little to late, ben overgestapt op LibreWolf en het bevalt me best. De A slop zit al in firefox, een button gaat dat er allemaal niet uithalen. Wie zegt me dat in de achtergrond het niet toch een beetje info doorstuurt om de A te verbeteren. Beter om het er helemaal uit te halen om vertrouwen terug te winnen.
Reageer met quote
Vandaag, 11:14 door Anoniem
Ik ben sinds een paar maanden op Brave overgeschakeld. Firefox was mijn browser vanaf Netscape. Ik mis het zoekvenster nog steeds maar dat went wel. Ik ga niet meer terug. En als ik de nieuwe CEO hoor schreeuwen: blijf daar!

Killswitch. In plaats dat ze die browser eens afmaken en al die telemetrie verwijderen.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image