Firefox 148 krijgt 'killswitch' voor uitschakelen van alle AI-features

Later deze maand zou Firefox 148 moeten verschijnen en Mozilla heeft deze versie van de browser uitgerust met een 'killswitch' voor het uitschakelen van alle AI-features. In december maakte de nieuwe ceo van Mozilla bekend dat Firefox zal veranderen in een "moderne AI-browser". De aankondiging zorgde voor meer dan drieduizend reacties op een Reddit-thread, waar veel gebruikers hun ongenoegen uitten. De ceo benadrukte in de aankondiging dat AI altijd een keuze moet zijn, maar veel gebruikers zijn hier niet gerust over.

Vervolgens maakte het Firefox-ontwikkelteam bekend dat de browser zal worden voorzien van een optie om alle AI-features uit te schakelen. "Intern noemen we het de AI-killswitch. Het zal onder een minder heftige naam beschikbaar komen, maar het laat zien hoe serieus we dit nemen." Verder stelden de Firefox-ontwikkelaars dat alle AI-features opt-in zullen zijn, maar dat er 'sommige grijze gebieden' zijn wat 'opt-in inhoudt. De killswitch moet echter alle AI-features uitschakelen.

De bètaversie van Firefox 148 bevat de veelbesproken "killswitch", die de naam "Block AI enchancements" heeft gekregen. Met deze feature ingeschakeld zal de browser vertalingen, chatbots in de zijbalk, suggesties voor tabgroupen en samenvattingen van link previews blokkeren. Ook extensies die van de Firefox AI-features gebruikmaken zullen bij het inschakelen van de optie niet meer werken. Firefox 148 zou op 24 februari moeten uitkomen, zo meldt Mozilla-volger Sören Hentzschel