EU-voorzitter Cyprus wil in juni Europees akkoord over chatcontrole

EU-voorzitter Cyprus wil dat er in juni een Europees akkoord ligt over chatcontrole, zo laat demissionair Van Oosten van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten. Eind vorig jaar besloten de EU-lidstaten voor een Deens voorstel voor chatcontrole te stemmen. Het voorstel maakt de nu tijdelijke vrijwillige controle door techbedrijven permanent, met de mogelijkheid om die later te verplichten. Daarnaast bevat het voorstel ook verplichte online leeftijdsverificatie.

Voorstanders van het voorstel stellen dat het uitvoeren van chatcontrole vrijwillig blijft, maar het voorstel is ook voorzien van een reviewclausule die chatcontrole alsnog kan verplichten. "In het laatste voorstel van de verordening is wel een reviewclausule opgenomen waarin is opgenomen dat over 3 jaar zal worden gekeken naar de noodzaak en haalbaarheid van het opnemen van detectieverplichtingen in het toepassingsgebied van deze verordening", zo liet Van Oosten eerder weten.

De Europese Commissie wil onder andere chatdiensten verplichten om de inhoud van berichten die gebruikers versturen te controleren. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

EU-lidstaten waren lange tijd verdeeld over dit plan en hadden tot eind vorig jaar geen positie ingenomen, waardoor onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement over het voorstel niet konden plaatsvinden. Nu de lidstaten een positie hebben ingenomen kunnen de onderhandelingen, ook wel trialoog of triloog genoemd, beginnen. "Het Cypriotische voorzitterschap heeft aangegeven de ambitie te hebben om in juni tot een akkoord met het Europees Parlement (EP) te komen in de triloog over de CSAM-Verordening", aldus minister Van Oosten.

Afgelopen november nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen om zich tijdens de onderhandelingen "ten volste in te zetten" om verplichtingen die kunnen leiden tot massasurveillance op versleutelde diensten en onacceptabele cyberveiligheidsrisico's "uit het voorstel te slopen". GroenLinks-PvdA had de minister gevraagd hoe die de motie zal uitvoeren. "Nederland zal zich tijdens de trilogen blijven inzetten binnen de kaders van het kabinetsstandpunt en de door uw Kamer aangenomen moties. Zorgen en aandachtspunten die Nederland heeft, zullen dan ook ingebracht worden in bijvoorbeeld de Radengroepen", reageert de bewindsman.