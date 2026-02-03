Spanje gaat leeftijdsverbod en leeftijdsverificatie voor social media invoeren

Spanje gaat een leeftijdsverbod en leeftijdsverificatie voor social media invoeren, zo heeft de Spaanse premier Sánchez tijdens de World Governments Summit in Dubai aangekondigd. Het Spaanse socialmediaverbod gaat gelden voor gebruikers onder de 16 jaar. Daarnaast worden socialmediaplatforms verplicht om "effectieve leeftijdsverificatiesystemen" in te voeren.
Sanchez wil ook de wet aanpassen zodat de leidinggevenden van socialmediaplatforms kunnen worden vervolgd voor overtredingen op hun platform, als zij nalaten illegale content of "haatzaaiende uitingen" te verwijderen. De Spaanse premier claimt dat de maatregelen minderjarigen moeten beschermen en controle over socialmediaplatforms moeten versterken.
Verder liet Sanchez weten dat Spanje zich bij vijf andere landen heeft aangesloten, die deel uitmaken van de "Digital Readiness Coalition". Deze landen willen socialmediaplatforms strenger, sneller en effectiever reguleren. De wetsvoorstellen voor het Spaanse socialmediaverbod worden volgende week al gepresenteerd. Eerder besloot Australië al een socialmediaverbod in te voeren en ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn hiermee bezig. Het nieuwe kabinet maakte vorige week bekend dat er een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media moet komen, alsmede "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie" voor jongeren.
