Fontys: docent mag studentgegevens niet naar ChatGPT uploaden

Docenten mogen gegevens van studenten niet naar ChatGPT uploaden, zo laat Fontys Hogeschool weten. De onderwijsinstelling reageerde op vragen van Omroep Brabant. Dat kwam met een artikel over een Fontys-docent die collega’s had aangemoedigd om persoonlijke gegevens van studenten naar ChatGPT te uploaden. De docent had een tool ontwikkeld om studentenportfolio’s te analyseren en doorzoekbaar te maken. Daarbij stelde de docent dat hij de tool met echte portfolio's had getest.
Ook liet de man weten dat de tool lokaal draaide, maar dat bleek niet te kloppen. De tool draaide op servers van OpenAI. Iets waarvan hij later zelf aangeeft dat dit een probleem voor de privacy is. Inmiddels draait de tool wel volledig lokaal en stelt de docent dat er geen studentgegevens zijn geüpload. Hij had alleen zijn eigen portfolio's geüpload. "Ik ben zelf ook student", aldus de docent in een reactie tegenover Omroep Brabant.
Fontys laat weten dat er binnen de onderwijsinstelling met AI wordt geëxperimenteerd, maar dat het uploaden van studentgegevens naar OpenAI niet is toegestaan. De onderwijsinstelling is ervan overtuigd dat er geen echte studentgegevens zijn geüpload. Het zou alleen om een 'testportfolio' gaan, zonder persoonsgegevens van echte studenten. Fontys heeft dit niet zelf kunnen controleren, maar zegt de docent te geloven.
Professor Johan Jeuring van de Universiteit Utrecht laat weten dat het gebruik van OpenAI voor dit soort toepassingen wettelijk is verboden. "Soms vind ik de AVG overdreven streng, maar in dit geval niet”, aldus de professor. Portfolio's bevatten persoonlijke gegevens en het is onbekend wat OpenAI allemaal met de informatie doet of kan doen. "Je kunt OpenAI simpelweg niet vertrouwen."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.