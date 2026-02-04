Fontys: docent mag studentgegevens niet naar ChatGPT uploaden

Docenten mogen gegevens van studenten niet naar ChatGPT uploaden, zo laat Fontys Hogeschool weten. De onderwijsinstelling reageerde op vragen van Omroep Brabant. Dat kwam met een artikel over een Fontys-docent die collega’s had aangemoedigd om persoonlijke gegevens van studenten naar ChatGPT te uploaden. De docent had een tool ontwikkeld om studentenportfolio’s te analyseren en doorzoekbaar te maken. Daarbij stelde de docent dat hij de tool met echte portfolio's had getest.

Ook liet de man weten dat de tool lokaal draaide, maar dat bleek niet te kloppen. De tool draaide op servers van OpenAI. Iets waarvan hij later zelf aangeeft dat dit een probleem voor de privacy is. Inmiddels draait de tool wel volledig lokaal en stelt de docent dat er geen studentgegevens zijn geüpload. Hij had alleen zijn eigen portfolio's geüpload. "Ik ben zelf ook student", aldus de docent in een reactie tegenover Omroep Brabant.

Fontys laat weten dat er binnen de onderwijsinstelling met AI wordt geëxperimenteerd, maar dat het uploaden van studentgegevens naar OpenAI niet is toegestaan. De onderwijsinstelling is ervan overtuigd dat er geen echte studentgegevens zijn geüpload. Het zou alleen om een 'testportfolio' gaan, zonder persoonsgegevens van echte studenten. Fontys heeft dit niet zelf kunnen controleren, maar zegt de docent te geloven.

Professor Johan Jeuring van de Universiteit Utrecht laat weten dat het gebruik van OpenAI voor dit soort toepassingen wettelijk is verboden. "Soms vind ik de AVG overdreven streng, maar in dit geval niet”, aldus de professor. Portfolio's bevatten persoonlijke gegevens en het is onbekend wat OpenAI allemaal met de informatie doet of kan doen. "Je kunt OpenAI simpelweg niet vertrouwen."