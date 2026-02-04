Noord-Ierse politieagenten krijgen wegens datalek vergoeding van 8700 euro

De Noord-Ierse politie betaalt duizenden agenten die slachtoffer werden van een zeer gevoelig datalek via een spreadsheet elk een bedrag van omgerekend 8700 euro. Er is in totaal een bedrag van 138 miljoen euro gereserveerd om de vergoedingen te betalen. Eerder kreeg de Noord-Ierse politie wegens het datalek al een boete van 890.000 euro opgelegd. De boete had eigenlijk 6,6 miljoen euro moeten zijn, maar de Britse privacytoezichthouder ICO koos voor een lager bedrag omdat het hier om de publieke sector gaat.

Door een fout werd in 2023 een spreadsheet met de initialen en achternamen van alle Noord-Ierse politiemedewerkers via een Freedom of Information Request openbaar gemaakt, alsmede de locatie en afdeling waarvoor ze werken. De informatie stond in een 'verborgen' tabblad. Na ontdekking van de fout werd de spreadsheet offline gehaald, maar die was inmiddels al door meerdere partijen gedownload. Van bijna tienduizend politieagenten en -medewerkers werden zo de gegevens gelekt.

De gelekte gegevens bestonden uit achternamen en voorletters, functie, rang, afdeling, werklocatie, soort contract, geslacht en dienst- en personeelsnummer. Vanwege het datalek wilden meerdere agenten hun naam wijzigen, hebben meer dan vijftig agenten zich ziek gemeld en heeft één agent ontslag genomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Noord-Ierse politie naar het incident uitvoerde. Ook vreesden agenten voor hun leven, aldus de Britse privacytoezichthouder, die van een ongekend datalek sprak.

De ICO deed onderzoek naar het datalek en ontdekte dat de interne procedures en protocollen voor het vrijgeven van informatie bij de Noord-Ierse politie onvoldoende waren. Een Freedom of Information Request is de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet open overheid (Woo) die het recht op informatie regelt over alles wat de overheid doet. "Wat met name zorgwekkend is, is dat eenvoudig te implementeren beleid en procedures dit potentieel levensbedreigende incident hadden kunnen voorkomen", zo liet de Britse Informatiecommissaris John Edwards bij het bekendmaken van de boete weten.

Liam Kelly, voorzitter van de Police Federation for Northern Ireland, stelt dat de Noord-Ierse politie een zeer kostbare fout heeft gemaakt. "Veel van onze agenten voelden zich extreem kwetsbaar door de informatie die per ongeluk was vrijgegeven. De ontstane onrust zorgde ervoor dat sommigen verhuisden of uitgebreide beveiligingssystemen installeerden om zichzelf en hun gezinnen te beschermen." Kelly noemt de vergoeding een welkome afsluiting van het incident, maar stelt dat het datalek voor sommige agenten langdurige gevolgen zal hebben.