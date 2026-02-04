Gemeenten gebruiken bij komende verkiezingen nieuwe verkiezingssoftware

Veertien gemeenten zullen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen volgende maand nieuwe verkiezingssoftware gebruiken, zo heeft de Kiesraad vandaag bekendgemaakt. De door de Kiesraad ontwikkelde Abacus-software berekent de verkiezingsuitslagen. Op dit moment wordt voor de kandidaatstelling en de berekening van de uitslag gebruikgemaakt van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020).
Abacus moet op termijn de module Uitslagvaststelling van OSV2020 vervangen. Wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend. De Kiesraad zegt dat het door de geleidelijke inzet van Abacus de introductie goed kan begeleiden en lessen kan trekken uit het gebruik van de software in de praktijk. Onder andere de gemeenten Amersfoort, Doetinchem, Groningen, Leiden, ’s Hertogenbosch, Utrecht en Zoetermeer zullen Abacus volgende maand gebruiken.
De broncode van Abacus is open source en beschikbaar via GitHub. "Enthousiaste ontwikkelaars van buiten de Kiesraad hebben ons voorzien van tips en verbeterpunten, ook dit komt de kwaliteit van de software ten goede, waar het team dankbaar voor is", aldus de Kiesraad. Die voegt toe dat Abacus op dezelfde manier wordt getest als de bestaande OSV2020-software, met een penetratietest en een toets op de wettelijke kaders.
