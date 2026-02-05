Dienstverlener Conduent lekt gegevens van tientallen miljoenen Amerikanen

De Amerikaanse dienstverlener Conduent heet de gegevens van tientallen miljoenen Amerikanen gelekt. In eerste instantie werd nog gesproken over een aantal van vier miljoen slachtoffers, maar alleen in de Amerikaanse staten Texas en Oregon gaat het inmiddels bij elkaar om 26 miljoen mensen. Conduent is een grote Business Process Outsourcing (BPO)-dienstverlener, die diensten biedt aan de Amerikaanse overheid en allerlei zorgorganisaties. Het gaat onder andere om klantcontact, facturatie en HR.

Begin vorig jaar meldde het bedrijf al dat het was getroffen door een cyberaanval waarbij gegevens van klanten waren gestolen. De aanvallers bleken van 21 oktober 2024 tot en met 13 januari vorig jaar toegang tot systemen van Conduent te hebben gehad. Verder onderzoek wees uit dat de aanvallers datasets hadden buitgemaakt met de persoonlijke informatie van een 'aanzienlijk aantal' personen. Het gaat hierbij om eindgebruikers van de klanten van Conduent.

De gestolen data bestaat uit social-securitynummers, namen, medische gegevens en zorgverzekeringsinformatie. Conduent claimt dat het meer dan honderd miljoen Amerikanen ondersteunt via verschillende gezondheidsprogramma's van de Amerikaanse overheid. Of bij de ransomware-aanval de gegevens van al deze personen zijn gestolen wil het bedrijf niet laten weten, meldt TechCrunch. De aanval werd opgeëist door een ransomwaregroep genaamd SafePay, die claimde 8,5 terabyte aan data te hebben gestolen.