Kamercommissie wil opheldering over 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'

De vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer wil opheldering van verschillende Kamerleden die voorstellen deden voor de invoering van 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'. Kamerleden Ceder (ChristenUnie) en Six-Dijkstra (NSC) kwamen vorig jaar met een initiatiefnota waarin ze het kabinet opriepen om werk te maken van een 'uniform systeem voor privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'. Volgens Ceder en Six-Dijkstra zijn huidige verificatiesystemen te omzeilen en moet er daarom 'effectieve leeftijdsverificatie' komen.

Vorig jaar kwam D66-Kamerlid Van der Werf ook met een initiatiefnota waarin wordt opgeroepen tot 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'. Volgens de indieners van de initiatiefnota's moeten die kinderen beschermen. De vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer wil nu duidelijkheid van de Kamerleden over hun initiatiefnota's en hoe ze 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie' voor zich zien. "Wanneer is volgens de initiatiefnemers voldaan aan privacyvriendelijke leeftijdsverificatie?", vraagt de commissie aan Ceder en Six-Dijkstra. Die moeten ook laten weten hoe ze kijken naar het risico op een waterbedeffect of omzeiling via VPN's als pornografische content achter een leeftijdsslot komt.

Hoe beoordelen de initiatiefnemers wetgeving die zich uitsluitend richt op sociale media, en zien zij mogelijkheden voor een bredere digitale leeftijdsgrens voor alle digitale diensten, eventueel gekoppeld aan centrale leeftijdsverificatie via het besturingssysteem of de appstore?", vraagt de commissie verder aan de indieners van de initiatiefnota.

De commissie wil ook van Van der Werf weten wanneer er is voldaan aan 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'. Het Kamerlid moet ook duidelijk maken hoe leeftijdsverificatie kan worden ingericht zodat het niet makkelijk kan worden omzeild zoals bij parental controls. "Welke gevolgen ziet de initiatiefnemer van het feit dat alle Europese gebruikers straks hun leeftijd moeten verifiëren om sociale media te gebruiken? Hoe kijkt zij naar het risico dat verificatie wordt omzeild?", vraagt de commissie verder.

Daarnaast wil de commissie dat Van der Werf laat weten welke nadelen zij ziet bij verplichte leeftijdsverificatie, bijvoorbeeld als het gaat om proportionaliteit en noodzaak. "Hoe wordt het kinderrecht op vrije toegang tot informatie en het recht om lotgenoten te ontmoeten, inclusief het belang van anonimiteit, geborgd als er verplichte leeftijdsverificatie komt?" is een andere vraag voor het Kamerlid. Alle vragen moeten nog worden beantwoord.