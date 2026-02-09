VNG: gemeenten hebben weinig ruimte om deurbelcamera's aan te pakken

Gemeenten hebben 'beperkte juridische ruimte' om deurbelcamera's aan te pakken, zo stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens de VNG zijn er inmiddels 1,2 miljoen van dergelijke camera's in Nederland actief en maken sommige inwoners zich hier zorgen over. "Beelden worden regelmatig gedeeld via social media of met autoriteiten zoals gemeenten en politie. Ook worden de opnames automatisch geüpload naar de cloud (opslag)."

De VNG merkt op dat het gebruik van deurbelcamera''s steeds vaker leidt tot klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ook tot rechtszaken. Samen met het Slimme Deurbellen Consortium vroeg de VNG advies over het onderwerp aan de Adviesfunctie Verantwoord Datagebruik. De Adviesfunctie geeft advies over wat er juridisch en ethisch met data mag en wat er technisch met data kan. Specifiek werd de vraag gesteld of er privacyrechtelijke bezwaren bestaan tegen het gebruik van deurbelcamera's die gericht zijn op de openbare weg en of het mogelijk is om in een algemene plaatselijke verordening (APV) regels te stellen over het gebruik van deurbelcamera's.

Volgens Adviesfunctie mogen particulieren en bedrijven, op grond van hun gerechtvaardigd belang om zichzelf en hun eigendommen te beschermen, het onvermijdelijke deel van de openbare weg met hun deurbelcamera's filmen, als ze daarbij ook voldoen aan de overige eisen van AVG, waaronder behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, privacy by design en beveiliging.

Verder stelt Adviesfunctie dat het "uitgesloten" is dat gemeenten via een APV ingrijpen in het gerechtvaardigde belang van betrokkenen om het onvermijdelijke deel van de openbare weg te filmen. "Voor het vermijdelijke deel van de openbare weg, waarin er in beginsel dus geen grondslag in de AVG is voor de inzet van een slimme deurbelcamera, staat de AVG op zichzelf niet in de weg aan gemeentelijke regulering." Ook als het gaat om het verbieden van specifieke nieuwe features ziet Adviesfunctie dezelfde belemmeringen, wat inhoudt dat gemeenten die niet via een APV kunnen aanpakken.

VNG stelt op basis van het gegeven advies dat gemeenten weinig ruimte hebben om regels op te stellen voor deurbelcamera's. "De AVG bepaalt namelijk vrijwel alles op dit gebied. Alleen als een deurbel ook bewust vermijdbare delen filmt, kan de gemeente via een verordening (APV) ingrijpen, maar dan moet het om een ander doel gaan dan privacy, bijvoorbeeld handhaving van de openbare orde. Het is echter twijfelachtig of dat motief juridisch houdbaar is."

Wat betreft ethische zorgen over het gebruik van deurbelcamera's, zoals een gebrek aan transparantie en risico op misbruik van beelden, wordt gepleit voor bewustwording en praktische maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatiestickers, beweegbare afscherming van de lens, een visuele cue die aangeeft dat er gefilmd wordt en samenwerking met toezichthouders. "Een denkbare maatregel gericht op deze ethische risico’s is het kosteloos beschikbaar stellen (bijvoorbeeld door de gemeente) van informatiestickers of zelf te bevestigen beweegbare afschermingen voor de meest gebruikte modellen", aldus Adviesfunctie.