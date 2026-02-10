Solvinity onderzocht of overheid in overname was geïnteresseerd

Solvinity heeft onderzocht of de overheid geïnteresseerd was in het overnemen van het cloudbedrijf, maar dat was niet het geval. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering weten. Volgens de bewindsman is eigenaarschap van bedrijven in principe een marktaangelegenheid. Van Marum reageerde op Kamervragen van JA21 over de dreigende overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf.

DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. Vorig jaar maart liet Solvinity onder embargo aan DigiD-beheerder Logius weten dat de eigenaar van Solvinity op zoek was naar een overnamekandidaat. Op verzoek van de directeur van Logius werd dit embargo gedeeltelijk opgeheven, waarna een beperkt aantal personen van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd ingelicht. Ook werd onder embargo een directeur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over de overnameplannen geïnformeerd.

JA21-Kamerlid Van den Berg wilde ook weten of de overheid de mogelijkheid heeft gekregen om Solvinity zelf over te nemen of in eigen handen te brengen. Van Marum laat weten dat Solvinity bij zowel Logius als het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gepeild of de overheid geïnteresseerd was om Solvinity over te nemen. "De overheid of een van haar diensten heeft niet overwogen om Solvinity zelf over te nemen of in eigen handen te brengen", voegt de staatssecretaris toe.

Volgens Van Marum vindt het kabinet het een belangrijk uitgangspunt dat publiek eigenaarschap of het actief beïnvloeden van de eigendomsstructuur van bedrijven niet behoort tot de kerntaken van de overheid en geen doel op zich is. "Eigenaarschap van bedrijven is in principe een marktaangelegenheid." De overnameplannen van Solvinity zorgden bij experts en politici voor veel kritiek.

De staatssecretaris stelt dat voor toekomstige vergelijkbare gevallen een procedure wordt ontwikkeld om informatie over mogelijke overnames gestroomlijnder te delen met de ambtelijke en politieke top van de betrokken ministeries. "Hiervoor wordt een handelingskader opgesteld", aldus Van Marum.