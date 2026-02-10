OM eist gevangenisstraffen voor phishing en bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen drie mannen uit Zaltbommel, Amersfoort en Tiel, die worden verdacht van grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude, gevangenisstraffen van drie tot acht jaar geëist. Volgens het OM hielden de verdachten, van 29, 26 en 24 jaar oud, zich tussen november 2023 en december 2024 op grote schaal bezig met phishing en bankhelpdeskfraude.
De verdachten zouden daarbij professioneel te werk zijn gegaan. Zo werden 'werkhuizen' gehuurd om vanuit daar in teamverband aan de slag te gaan met phishing en het bellen van slachtoffers. Groepsleden werden daarbij ingedeeld in teams, was er een strakke werkplanning en werden leden na afloop beoordeeld op hun inzet, aldus het OM. Twee van de mannen worden ook verdacht van het witwassen van op criminele wijze verkregen geld. Zo zou de 26-jarige Tielenaar 1,3 miljoen euro hebben weggesluisd, terwijl zijn 29-jarige rechterhand uit Zaltbommel 750.000 euro zou hebben witgewassen.
"De impact op de slachtoffers is minstens zo groot, zo niet groter, als bij de traditionele vermogensfeiten.", aldus de officier van justitie tijdens de zitting. "Waar die anonimiteit voor een dader een prettig gegeven is, is dat voor de slachtoffers funest. Zij weten niet wie er ongemerkt via hun eigen pc in hun online omgeving is gekropen en dat levert angst op. Angst voor het onbekende, angst om de deur open te doen voor onbekenden, angst om zich nog in de online wereld te begeven waar zij anno 2026 niet meer omheen kunnen."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.