OM eist gevangenisstraffen voor phishing en bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen drie mannen uit Zaltbommel, Amersfoort en Tiel, die worden verdacht van grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude, gevangenisstraffen van drie tot acht jaar geëist. Volgens het OM hielden de verdachten, van 29, 26 en 24 jaar oud, zich tussen november 2023 en december 2024 op grote schaal bezig met phishing en bankhelpdeskfraude.

De verdachten zouden daarbij professioneel te werk zijn gegaan. Zo werden 'werkhuizen' gehuurd om vanuit daar in teamverband aan de slag te gaan met phishing en het bellen van slachtoffers. Groepsleden werden daarbij ingedeeld in teams, was er een strakke werkplanning en werden leden na afloop beoordeeld op hun inzet, aldus het OM. Twee van de mannen worden ook verdacht van het witwassen van op criminele wijze verkregen geld. Zo zou de 26-jarige Tielenaar 1,3 miljoen euro hebben weggesluisd, terwijl zijn 29-jarige rechterhand uit Zaltbommel 750.000 euro zou hebben witgewassen.

"De impact op de slachtoffers is minstens zo groot, zo niet groter, als bij de traditionele vermogensfeiten.", aldus de officier van justitie tijdens de zitting. "Waar die anonimiteit voor een dader een prettig gegeven is, is dat voor de slachtoffers funest. Zij weten niet wie er ongemerkt via hun eigen pc in hun online omgeving is gekropen en dat levert angst op. Angst voor het onbekende, angst om de deur open te doen voor onbekenden, angst om zich nog in de online wereld te begeven waar zij anno 2026 niet meer omheen kunnen."