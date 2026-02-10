Van Marum: onderzoek naar gevolgen overname Solvinity nog gaande

Het onderzoek vanuit de overheid naar de gevolgen van de dreigende overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf zijn nog gaande. "Alle opties" om de continuïteit van de ict-dienstverlening van de overheid te garanderen zijn open, aldus demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering. De bewindsman kwam eerder al vandaag met antwoorden op Kamervragen. Nu heeft hij ook de Tweede Kamer via een brief ingelicht over de laatste stand van zaken. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. De aangekondigde overname van Solvinity zorgt voor zorgen over de integriteit van gegevens en continuïteit van de dienstverlening van overheidsdiensten.

Van Marum schrijft dat de overheid in deze casus een driesporenbeleid volgt. Het gaat om een investeringstoetsing, een risicoanalyse en afspraken over mitigerende maatregelen. Het is echter onbekend wanneer alle onderzoeken en toetsingen zijn afgelopen. Zo beoordeelt Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de voorgenomen overname gevolgen voor concurrentie en marktwerking heeft. Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) kijkt daarnaast welke risico’s de overname voor de nationale veiligheid heeft.

Het tweede spoor betreft het bespreken van risicoanalyses en adviezen in deze zaak door de Taskforce Economische Veiligheid (TFEV). Dit is een ambtelijk orgaan dat zich richt op economische veiligheidsrisico’s die de Nederlandse nationale veiligheidsbelangen kunnen raken. Als derde en laatste spoor wordt er onderzoek gedaan om tot een risico-inschatting en handelingsperspectief in deze zaak te komen.

Amerikaanse wetgeving

"Het onderzoek van de Landsadvocaat wijst uit dat Solvinity in geval van overname door Kyndryl binnen het bereik valt van bepaalde Amerikaanse wetgeving met extraterritoriale werking. De gevolgen hiervan voor de data-integriteit en continuïteit van dienstverlening worden momenteel onderzocht als onderdeel van de integrale risico-afweging", aldus Van Marum.

Om bepaalde vastgestelde risico's te mitigeren vinden er gesprekken plaats met de Landsadvocaat, Solvinity en Kyndryl over generieke aanvullende maatregelen. Daarnaast maken DigiD-beheerder Logius en het ministerie van Justitie en Veiligheid apart afspraken met Solvinity over specifieke technische risico-mitigerende maatregelen voor specifieke dienstverlening.

Van Marum stelt dat de overheid op basis van de uitkomsten van de toetsen en de beoordeling van de risico-analyse verdere acties in gang zal zetten. "Het kabinet hecht er ten slotte aan te benadrukken dat de continuïteit van kritieke overheidsprocessen van cruciaal belang is. Daarmee zijn alle opties om de continuïteit van ICT-dienstverlening te borgen open", besluit de secretaris zijn brief.