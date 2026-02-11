Microsoft maakt Windows 11 versie 26H1 niet beschikbaar als feature-update

Microsoft zal Windows 11 versie 26H1 niet beschikbaar maken als feature-update voor systemen die Windows 11 versie 24H2 of 25H2 draaien. Daarnaast blijven de laatstgenoemde Windowsversies vooralsnog de aanbevolen versies voor bedrijven en zullen gewoon tijdens hun levenscyclus beveiligingsupdates blijven ontvangen, zo heeft Microsoft aangekondigd. De nieuwe Windowsversie werd gisteren gelanceerd.

Windows 11 ontvangt eens per jaar een feature-update, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. Deze versie worden aangegeven als bijvoorbeeld 24H2 en 25H2. Het techbedrijf zal later dit jaar met Windows 11 versie 26H2 komen. Voor computers met nieuwe processors heeft Microsoft Windows 11 versie 26H1 gelanceerd. Het gaat om een "speciale Windows-release" die vooralsnog alleen op Qualcomm Snapdragon X2-processors werkt. Deze Windowsversie draait ook op een andere Windows core, aldus Microsoft.

Computers die Windows 11 versie 26H1 draaien zullen vanwege de andere Windows core niet naar Windows 11 versie 26H2 kunnen updaten. Windows 11 versie 26H1 ondersteunt ook geen hotpatching. Wel zijn beveiligingsupdates via oplossingen zoals Windows Autopatch en Microsoft Intune uit te rollen. Verder zal 26H1 niet als 'in-place update' worden aangeboden aan Windows 11 machines met versie 24H2 en 25H2.

"Windows 11 versie 26H1 is geen feature-update voor versie 25H2. Er is geen reden om de aanschaf van systemen of de uitrol van besturingssystemen te pauzeren, en er zijn geen aanpassingen vereist aan bestaande zakelijke uitrolplannen. Windows zal gewoon de jaarlijkse feature-update in de tweede helft van het jaar ontvangen", aldus Microsoft. Dat stelt dat bedrijven bij het aanschaffen, uitrollen en beheren van systemen zich moeten blijven richten op Windows 11 versies 24H2 en 25H2.