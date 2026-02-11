'Google Chrome-extensies lekken browsegedrag van 37 miljoen gebruikers'

Onderzoekers hebben bijna driehonderd extensies voor Google Chrome gevonden die het browsegedrag van meer dan 37 miljoen gebruikers naar remote servers doorsturen. Niet alle extensies hebben mogelijk kwade bedoelingen, aldus de onderzoekers. Voor het onderzoek maakten de onderzoekers gebruik van een man-in-the-middle proxy om te zien wat voor verkeer Google Chrome naar buiten stuurt.

Vervolgens installeerden de onderzoekers allerlei extensies, waarna tal van url's werden ingevoerd. Op basis van het uitgaande verkeer ontdekten de onderzoekers 287 Chrome-extensies die van 37,4 miljoen gebruikers bijhielden welke websites er werden bezocht en stuurden dit door naar remote servers. Volgens de onderzoekers komt de data via datahandelaren bij partijen als Similarweb.

"Stel je voor dat je je bedrijfsmodel bouwt op het het exfiltreren van data via onschuldig lijkende extensies en die data gebruikt om aan grote bedrijven te verkopen", aldus de onderzoekers. "Dit is een reminder dat als je software gebruikt die gratis en niet open source is, je ervan moet uitgaan dat jij het product bent." In sommige gevallen is er mogelijk geen kwade opzet in het spel. Zo blijkt ook een extensie van antivirusbedrijf Avast het browsegedrag door te sturen, maar dit zou volgens de onderzoekers nodig kunnen zijn voor de werking van de extensie.