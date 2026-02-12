Apple dicht lek gebruikt bij 'zeer geraffineerde aanval' tegen iPhone-gebruikers

Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor een kwetsbaarheid (CVE-2026-20700) die is ingezet bij een 'zeer geraffineerde aanval' tegen de iPhones van bepaalde specifieke personen. Wat de aanvallen geraffineerd maakt en wie het doelwit waren laat Apple niet weten. In december kwam Apple ook al met updates voor twee andere beveiligingslekken (CVE-2025-14174 en CVE-2025-43529) die bij dezelfde 'extremely sophisticated attack' waren ingezet.

De drie beveiligingslekken werd door de Google Threat Analysis Group aan Apple gerapporteerd. Deze groep houdt zich bezig met het bestrijden van door overheden gesponsorde en uitgevoerde aanvallen tegen Google en diens gebruikers. CVE-2026-20700 is aanwezig in een onderdeel genaamd dyld, wat staat voor Dynamic Link Editor. Dyld is verantwoordelijk voor het laden van dynamic libraries.

Zoals gezegd geeft Apple geen details over de aanvallen, behalve dat die zijn uitgevoerd tegen iPhones met iOS-versies voor iOS 26. Apple heeft de kwetsbaarheid verholpen in iOS en iPadOS 26.3. Apple heeft ook iOS en iPadOS 18.7.5 uitgebracht, maar daarin is het probleem niet opgelost. In het beveiligingsbulletin wordt geen melding van CVE-2026-20700 gemaakt.