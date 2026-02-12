Nieuws
Odido waarschuwt klanten voor datalek na hack van klantcontactsysteem

donderdag 12 februari 2026, 13:17 door Redactie, 10 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 13:33

Odido waarschuwt klanten voor een datalek nadat aanvallers wisten in te breken op een klantcontactsysteem van de provider en klantgegevens hebben gedownload. Bij de hack zijn mogelijk namen, adresgegevens, telefoonnummers, klantnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, geboortedatums en paspoorts- of rijbewijsnummers en geldigheid van de documenten van 6,2 miljoen klanten buitgemaakt. De provider deelde het mogelijk aantal getroffen klanten met de NOS.

"Odido is getroffen door een cyberaanval, waarbij gegevens van klanten zijn geraakt", aldus de provider. "Op basis van onderzoek betreft het incident persoonsgegevens uit een klantcontactsysteem dat door Odido wordt gebruikt." Afgelopen weekend ontving Odido de eerste signalen dat er sprake was van een datalek. Welke signalen dat zijn wordt niet gemeld. "Nadat de criminelen toegang hebben weten te verkrijgen hebben zij op een slinkse en onbevoegde manier klantdata weten te downloaden", zo stelt het bedrijf. Hoe de aanvallers konden inbreken op het systeem is niet bekendgemaakt.

Op de vraag wat de criminelen met de gestolen gegevens kunnen stelt Odido dat ze zich kunnen voordoen als klanten of vertrouwde bedrijven. "Bijvoorbeeld zich voordoen als een bank of Odido en valse rekeningen versturen via telefoon of e-mail." Ook wordt gewaarschuwd voor phishing en malafide telefoontjes gericht aan klanten of hun contactpersonen. De provider voegt toe dat de gelekte data voor zover bekend nog niet online is gepubliceerd. "Wij blijven dit voortdurend monitoren in samenwerking met deskundigen."

Odido zegt dat het alle getroffen klanten via e-mail zal inlichten. Daarnaast is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder zegt de provider dat de ongeautoriseerde toegang tot het klantcontactsysteem is geblokkeerd, er aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en het bewustzijn van medewerkers over de werkwijze van cybercriminelen is verhoogd, waarbij phishing als onderwerp wordt genoemd.

Reacties (10)
Vandaag, 13:25 door Anoniem
aanvullende info: https://www.odido.nl/veiligheid
Vandaag, 13:25 door linuxpro
Verbaasd mij totaal niet. Sinds dat ze als t-mobile zo nodig zelf los van Duitsland als Odi(l)do verder gingen en in de greep kwamen van een investeringsclub holde de kwaliteit van het netwerk en de klantenservice achteruit terwijl de prijzen stegen. Alles voor de centen en tsja, dat breekt een keer op.
Vandaag, 13:25 door Anoniem
De dienstverlening van Odido zou volgens de NOS niet zijn geraakt: klanten kunnen bellen, internetten en tv-kijken.

https://nos.nl/artikel/2602080-cyberaanval-bij-odido-gegevens-miljoenen-klanten-in-handen-van-criminelen
Vandaag, 13:26 door Anoniem
Nu moest de AP maar eens doorpaskken; geen bescherming, wel glasvezel (enkel glas) proberen aan te smeren en wel naar de beurs ...

Een maximale boete. Dan heeft het nieuwe kabinet ook midner zorgen.
Vandaag, 13:26 door Anoniem
ze zouden kunnen zeggen je wachtwoord veranderen ????
Vandaag, 13:27 door Anoniem
Het AD heeft het over 6,2 miljoen accounts (Dus waarschijnlijk het hele bestand). Wat een prutsers!
Vandaag, 13:27 door Anoniem
Odino.
Vandaag, 13:28 door Anoniem
In de e-mail naar de klanten toe is gecommuniceerd dat : Identificatiegegevens: nummer en geldigheid van je paspoort of rijbewijs NIET zijn gelekt. Op de website van Odido.nl => https://www.odido.nl/veiligheid , dat deze informatie mogelijk wel is gelekt.
Vandaag, 13:32 door Anoniem
Het oude telefoonboek is weer terug. Dit is zo extreem slecht. Ongelofelijk.
Vandaag, 13:34 door Anoniem
Door Anoniem: ze zouden kunnen zeggen je wachtwoord veranderen ????

Waarvoor? Heb je die zelf gelekt dan?
