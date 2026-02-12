Nieuws
Odido waarschuwt miljoenen klanten voor datalek na hack klantcontactsysteem

donderdag 12 februari 2026, 13:17 door Redactie, 24 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 13:43

Odido waarschuwt miljoenen klanten voor een datalek nadat aanvallers wisten in te breken op een klantcontactsysteem van de provider en klantgegevens hebben gedownload. Bij de hack zijn mogelijk namen, adresgegevens, telefoonnummers, klantnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, geboortedatums en paspoorts- of rijbewijsnummers en geldigheid van de documenten van 6,2 miljoen klanten buitgemaakt. De provider deelde het mogelijk aantal getroffen klanten met de NOS.

"Odido is getroffen door een cyberaanval, waarbij gegevens van klanten zijn geraakt", aldus de provider. "Op basis van onderzoek betreft het incident persoonsgegevens uit een klantcontactsysteem dat door Odido wordt gebruikt." Afgelopen weekend ontving Odido de eerste signalen dat er sprake was van een datalek. Welke signalen dat zijn wordt niet gemeld. "Nadat de criminelen toegang hebben weten te verkrijgen hebben zij op een slinkse en onbevoegde manier klantdata weten te downloaden", zo stelt het bedrijf. Hoe de aanvallers konden inbreken op het systeem is niet bekendgemaakt.

Op de vraag wat de criminelen met de gestolen gegevens kunnen stelt Odido dat ze zich kunnen voordoen als klanten of vertrouwde bedrijven. "Bijvoorbeeld zich voordoen als een bank of Odido en valse rekeningen versturen via telefoon of e-mail." Ook wordt gewaarschuwd voor phishing en malafide telefoontjes gericht aan klanten of hun contactpersonen. De provider voegt toe dat de gelekte data voor zover bekend nog niet online is gepubliceerd. "Wij blijven dit voortdurend monitoren in samenwerking met deskundigen."

Odido zegt dat het alle getroffen klanten via e-mail zal inlichten. Daarnaast is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder zegt de provider dat de ongeautoriseerde toegang tot het klantcontactsysteem is geblokkeerd, er aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en het bewustzijn van medewerkers over de werkwijze van cybercriminelen is verhoogd, waarbij phishing als onderwerp wordt genoemd.

Reacties (24)
Vandaag, 13:25 door Anoniem
aanvullende info: https://www.odido.nl/veiligheid
Vandaag, 13:25 door linuxpro
Verbaasd mij totaal niet. Sinds dat ze als t-mobile zo nodig zelf los van Duitsland als Odi(l)do verder gingen en in de greep kwamen van een investeringsclub holde de kwaliteit van het netwerk en de klantenservice achteruit terwijl de prijzen stegen. Alles voor de centen en tsja, dat breekt een keer op.
Vandaag, 13:25 door Anoniem
De dienstverlening van Odido zou volgens de NOS niet zijn geraakt: klanten kunnen bellen, internetten en tv-kijken.

https://nos.nl/artikel/2602080-cyberaanval-bij-odido-gegevens-miljoenen-klanten-in-handen-van-criminelen
Vandaag, 13:26 door Anoniem
Nu moest de AP maar eens doorpaskken; geen bescherming, wel glasvezel (enkel glas) proberen aan te smeren en wel naar de beurs ...

Een maximale boete. Dan heeft het nieuwe kabinet ook midner zorgen.
Vandaag, 13:26 door Anoniem
ze zouden kunnen zeggen je wachtwoord veranderen ????
Vandaag, 13:27 door Anoniem
Het AD heeft het over 6,2 miljoen accounts (Dus waarschijnlijk het hele bestand). Wat een prutsers!
Vandaag, 13:27 door Anoniem
Odino.
Vandaag, 13:28 door Anoniem
In de e-mail naar de klanten toe is gecommuniceerd dat : Identificatiegegevens: nummer en geldigheid van je paspoort of rijbewijs NIET zijn gelekt. Op de website van Odido.nl => https://www.odido.nl/veiligheid , dat deze informatie mogelijk wel is gelekt.
Vandaag, 13:32 door Anoniem
Het oude telefoonboek is weer terug. Dit is zo extreem slecht. Ongelofelijk.
Vandaag, 13:34 door Anoniem
Door Anoniem: ze zouden kunnen zeggen je wachtwoord veranderen ????

Waarvoor? Heb je die zelf gelekt dan?
Vandaag, 13:40 door Anoniem
Door Anoniem: ze zouden kunnen zeggen je wachtwoord veranderen ????

er staat:

"Er zijn geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens betrokken. "
Vandaag, 13:41 door Anoniem
Door Anoniem: Het oude telefoonboek is weer terug. Dit is zo extreem slecht. Ongelofelijk.

Dat omdat de wereld er nou niet bepaald veilger op geworden is.
Vandaag, 13:42 door Anoniem
Door Anoniem: ze zouden kunnen zeggen je wachtwoord veranderen ????

Dat hebben ze ook gedaan, op de pagina met informatie over het incident staat het volgende:

'Pas je wachtwoorden aan als je dat prettig vindt, al is dit niet nodig, omdat er geen wachtwoorden gelekt zijn."
Vandaag, 13:43 door Anoniem
Door kippensoepvoet: ze zouden kunnen zeggen je wachtwoord veranderen ????

die is volgens Odido niet gelekt, maar je kunt het altijd doen
Vandaag, 13:43 door Anoniem
Tja ze hadden bij die signalen meteen moeten ingrijpen en niet nog een week afwachten er wat aan te doen dat lek te dichten.@g6fbGt
Vandaag, 13:45 door Anoniem
Kijk, dit is een mooi voorbeeld; daarom geef je dus zo weinig mogelijk metadata af, dus GEEN GEZICHTSSCANS, GEEN PASPOORTEN, en vooral GEEN LEEFTIJDSVERIFICATIE, hoort gij dat overheid!? Laat de ouders lekker hun eigen ouderschap en verantwoordelijkheid uitvoeren. Nee, dit valt op dove oren, stomme controlfreaks.
Okee, ik ben mijn ei kwijt. (-:
Vandaag, 13:50 door linuxpro
Daarom zouden ze ook Odildo moeten heten ipv Odido... ze naaien de klant. (wederom)
Reageer met quote
Vandaag, 13:57 door Anoniem
Tja, wat is het nou. Wel of niet ID gegevens :


Om welke informatie gaat het?

De betrokken informatie omvat mogelijk:

Volledige naam

Adres en woonplaats

Mobiele nummer

Klantnummer

E-mailadres

IBAN (rekeningnummer)

Geboortedatum

Identificatiegegevens (paspoort- of rijbewijsnummer en geldigheid)


Om welke informatie gaat het niet?

De betrokken informatie omvat NIET:

Wachtwoorden van 'Mijn Odido'

Belgegevens (wie je hebt gebeld, wanneer)

Locatiegegevens

Factuurgegevens

Scans van identiteitsbewijzen
Vandaag, 14:06 door Anoniem
Tja, Nederlanders willen ze geprivatiseerde telecoms. Dan is dit een logisch gevolg aangezien private bedrijven andere prioriteiten hebben. Misschien volgende keer twee keer nadenken voordat essentiële infrastructuur naar markt wordt gegooid.
Reageer met quote
Vandaag, 14:07 door Anoniem
Door Anoniem: In de e-mail naar de klanten toe is gecommuniceerd dat : Identificatiegegevens: nummer en geldigheid van je paspoort of rijbewijs NIET zijn gelekt. Op de website van Odido.nl => https://www.odido.nl/veiligheid , dat deze informatie mogelijk wel is gelekt.
Waar ik vooral benieuwd naar ben en ook eventueel juridisch advies van laat maken (als naar voren komt dat mijn info erin staat) is waarom bewaart men er uberhaubt paspoort nummer en geldigheid datum in een klantcontact systeem. Dat zijn uiterst gevoelige gegevens die hebben ze vanuit fraude en anti terrorisme wetgeving moeten verwerken maar zeker niet in een regulier CRM mogen bewaren die horen verder afgeschermd te zijn.

Alle andere gegevens zal wel is low risk in mijn geval. De telefoon blokkeerd standaard alle nummers die al niet in mijn contact lijst staan en ik werk met unieke mailadressen per privé, zakelijke relaties dus dat is blokkeren van huidige en nieuwe toevoeging met tag van gewijzigd door datalek.
Vandaag, 14:07 door Anoniem
Apax wil weer eens aandacht, een dag na aankondiging beursgang.

https://www.reuters.com/business/corrected-odido-shelves-ipo-plans-because-muted-investor-response-volatility-2026-02-09/

Blijven hackende criminelen nou zo bezig de beurskoersen te volgen?! Dat zullen wel van die bekende ideologische signatuur zijn.
Vandaag, 14:09 door Erik van Straten
Uit de mail die ik ontving (kan afwijken van wat anderen ontvangen):

Om welke informatie gaat het?
Onderzoek tot nu toe laat zien dat de gelekte informatie mogelijk het volgende bevat:

• Je volledige naam
• Je klantnummer
• Je adres en woonplaats
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je IBAN (rekeningnummer)
• Je geboortedatum

Als wie dan ook al deze gegevens van miljoenen klanten in korte tijd kan opvragen zonder automatische noodrem heb je gewoon niets aan beveiliging gedaan.

Vooral doordat de geboortedatum is gelekt vrees ik dat zeer veel ouderen slachtoffer van bankhelpdeskfraudeurs en nepagenten zullen worden. In onze solidariteitsloze maatschappij is dat nu al een drama.
Vandaag, 14:12 door Anoniem
Hoe kan het zijn dat het klantcontactsysteem niet in de monitoring zat en dit niet na enkele minuten heeft opgemerkt?
Geen enkele bevoegde in een klantcontactsysteem zou toch 6.2miljoen klanten moeten inzien?
Is dit bij de threat modeling niet naar boven komen drijven dan?

Laat Odido maar eens bewijzen dat de zaakjes daadwerkelijk in orde waren en anders een dikke vette boete. Het kan niet zo zijn dat de eindklant iedere keer maar met de gebakken peren zit en de partijen laconiek met cyberbeveiliging omgaan.
Vandaag, 14:47 door SimonS
ik heb nog geen email gezien, moest toch binnen 48 uur???
Image