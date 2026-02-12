Odido waarschuwt miljoenen klanten voor datalek na hack klantcontactsysteem

Odido waarschuwt miljoenen klanten voor een datalek nadat aanvallers wisten in te breken op een klantcontactsysteem van de provider en klantgegevens hebben gedownload. Bij de hack zijn mogelijk namen, adresgegevens, telefoonnummers, klantnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, geboortedatums en paspoorts- of rijbewijsnummers en geldigheid van de documenten van 6,2 miljoen klanten buitgemaakt. De provider deelde het mogelijk aantal getroffen klanten met de NOS.

"Odido is getroffen door een cyberaanval, waarbij gegevens van klanten zijn geraakt", aldus de provider. "Op basis van onderzoek betreft het incident persoonsgegevens uit een klantcontactsysteem dat door Odido wordt gebruikt." Afgelopen weekend ontving Odido de eerste signalen dat er sprake was van een datalek. Welke signalen dat zijn wordt niet gemeld. "Nadat de criminelen toegang hebben weten te verkrijgen hebben zij op een slinkse en onbevoegde manier klantdata weten te downloaden", zo stelt het bedrijf. Hoe de aanvallers konden inbreken op het systeem is niet bekendgemaakt.

Op de vraag wat de criminelen met de gestolen gegevens kunnen stelt Odido dat ze zich kunnen voordoen als klanten of vertrouwde bedrijven. "Bijvoorbeeld zich voordoen als een bank of Odido en valse rekeningen versturen via telefoon of e-mail." Ook wordt gewaarschuwd voor phishing en malafide telefoontjes gericht aan klanten of hun contactpersonen. De provider voegt toe dat de gelekte data voor zover bekend nog niet online is gepubliceerd. "Wij blijven dit voortdurend monitoren in samenwerking met deskundigen."

Odido zegt dat het alle getroffen klanten via e-mail zal inlichten. Daarnaast is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder zegt de provider dat de ongeautoriseerde toegang tot het klantcontactsysteem is geblokkeerd, er aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en het bewustzijn van medewerkers over de werkwijze van cybercriminelen is verhoogd, waarbij phishing als onderwerp wordt genoemd.