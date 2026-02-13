Burgerrechtenbeweging hekelt verplichte leeftijdsverificatie Discord

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft felle kritiek geuit op het plan van het populaire communicatieplatform Discord om online leeftijdsverificatie voor alle gebruikers te verplichten die volledige toegang willen hebben. "Decennia hebben we jongeren geleerd om geen persoonlijke informatie met vreemden op internet te delen. Leeftijdsverificatie maakt dat advies ingewikkeld", aldus de EFF.

Vanaf volgende maand kunnen gebruikers waarvan Discord denkt dat ze jonger dan 18 jaar zijn of waar Discord geen voldoende informatie van heeft geen volledig gebruik van het platform maken. Deze gebruikers krijgen te maken met contentfilters, kunnen 'age-gated spaces' niet bezoeken, zullen privéberichten van gebruikers die ze mogelijk niet kennen in een aparte inbox ontvangen en kunnen niet spreken in Stage channels.

Gebruikers die toch volledig toegang willen moeten een gezichtsscan ondergaan, waarbij ze een videoselfie moeten maken, of een kopie van hun identiteitsbewijs met een fotoselfie naar één van de "vendor partners" moeten uploaden. Discord kwam eind vorig jaar nog in het nieuws omdat het de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers had gelekt die voor identiteitsverificatie waren verstrekt.

Volgens de EFF heeft de beslissing om leeftijdsverificatie in te voeren gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting. "Wanneer identiteitscontroles een voorwaarde voor deelname worden, zullen veel gebruikers gewoon afhaken. Het afschrikwekkende effect is niet alleen of een identiteitsbewijs permanent aan een account is gekoppeld; het gaat erom of gebruikers het systeem wel voldoende vertrouwen om überhaupt deel te nemen. Als je je zorgen maakt dat wat je zegt naar je identiteitsbewijs is te herleiden, ga je je anders uiten – of helemaal niet."

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging vindt dat niemand verplicht zou moeten worden om te kiezen tussen het deelnemen aan online communities en het beschermen van hun privacy. Een ander kritiekpunt van de EFF is dat Discord nu voor alle gebruikers leeftijdsverificatie gaat doorvoeren, terwijl het dat niet wettelijk verplicht is. "Vanwege de schade die leeftijdsverificatiesystemen veroorzaken, roept de EFF alle diensten op om deze systemen niet te gebruiken wanneer dit niet wettelijk verplicht is", aldus de burgerrechtenbeweging.