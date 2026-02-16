Gebruikers cryptowallets Ledger en Trezor weer doelwit van phishing via brief

Gebruikers van hardware cryptowallets Ledger en Trezor zijn weer het doelwit geworden van een phishingaanval via brief. Op X melden verschillende gebruikers dat ze een brief ontvingen die van Ledger en Trezor afkomstig leek. In de brief wordt gemeld dat de bedrijven een nieuwe beveiligingsmaatregel toevoegen. Om de cryptowallet te kunnen blijven gebruiken stelt de brief dat ontvangers een QR-code moeten scannen.
De QR-code wijst naar een phishingsite die gebruikers om hun recovery/seed phrase vraagt. Wanneer gebruikers deze phrase invoeren stuurt de phishingsite die naar de aanvallers, die zo toegang tot de cryptowallet van het slachtoffer krijgen. Vorig jaar waarschuwde Legder gebruikers voor phishingaanvallen via papieren brief en in 2021 kregen gebruikers zelfs malafide Ledger-wallets opgestuurd per post. In alle gevallen hebben aanvallers het voorzien op de recovery/seed phrase.
Zowel Ledger als Trezor hebben in het verleden te maken gekregen met datalekken, waarbij gegevens van gebruikers in handen van criminelen kwamen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.