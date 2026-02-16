Gebruikers cryptowallets Ledger en Trezor weer doelwit van phishing via brief

Gebruikers van hardware cryptowallets Ledger en Trezor zijn weer het doelwit geworden van een phishingaanval via brief. Op X melden verschillende gebruikers dat ze een brief ontvingen die van Ledger en Trezor afkomstig leek. In de brief wordt gemeld dat de bedrijven een nieuwe beveiligingsmaatregel toevoegen. Om de cryptowallet te kunnen blijven gebruiken stelt de brief dat ontvangers een QR-code moeten scannen.

De QR-code wijst naar een phishingsite die gebruikers om hun recovery/seed phrase vraagt. Wanneer gebruikers deze phrase invoeren stuurt de phishingsite die naar de aanvallers, die zo toegang tot de cryptowallet van het slachtoffer krijgen. Vorig jaar waarschuwde Legder gebruikers voor phishingaanvallen via papieren brief en in 2021 kregen gebruikers zelfs malafide Ledger-wallets opgestuurd per post. In alle gevallen hebben aanvallers het voorzien op de recovery/seed phrase.

Zowel Ledger als Trezor hebben in het verleden te maken gekregen met datalekken, waarbij gegevens van gebruikers in handen van criminelen kwamen.