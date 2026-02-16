Google rolt update uit voor actief aangevallen kwetsbaarheid in Chrome

Google heeft een beveiligingsupdate uitgerold voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in Chrome. Gebruikers die meteen beschermd willen zijn kunnen het beste een handmatige update uitvoeren. Het beveiligingslek is aanwezig in het onderdeel van de browser dat verantwoordelijk is voor het verwerken van CSS (Cascading Style Sheets) en kan leiden tot een use-after-free.
Google heeft de impact van het probleem (CVE-2026-2441) beoordeeld als 'high'. Bij kwetsbaarheden met het stempel 'high' kan een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Dit soort lekken zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem.
Details over de waargenomen aanvallen zijn niet door Google gegeven. De kwetsbaarheid is verholpen in Google Chrome 145.0.7632.75/76 voor Windows en macOS en Chrome 144.0.7559.75 voor Linux. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan in het geval van kwetsbaarheden met het stempel 'high' echter tot zestig dagen duren. Gebruikers die de update direct willen ontvangen zullen dan ook een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.