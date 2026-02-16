EFF wil dat Meta geen gezichtsherkenning aan camerabrillen toevoegt

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF wil dat Meta afziet van het plan om gezichtsherkenning later dit jaar aan de eigen camerabrillen toe te voegen. Het schendt namelijk de privacyrechten van miljoenen mensen, aldus de EFF. Vorige week berichtte The New York Times op basis van documenten en bronnen dat Meta wil dat het via camerabrillen straks mogelijk wordt om mensen te identificeren en informatie over hen via de AI-assistent van Meta te krijgen.

Meta zou nog onderzoeken hoe de technologie mensen kan herkennen. Mogelijke opties zijn het herkennen van mensen die de brildrager al kent, omdat ze met elkaar verbonden zijn op een Meta-platform. Een andere optie is het identificeren van mensen die de brildrager niet kent, maar die een openbaar account op een Meta-platform hebben, zoals Facebook of Instagram. De feature zou mensen niet de mogelijkheid geven om alle voorbijgangers op te zoeken, als een soort generieke gezichtsherkenningstool.

Volgens de EFF is het toevoegen van gezichtsherkenning een verschrikkelijk plan dat Meta niet moet doorvoeren. "Het zou de privacyrechten van miljoenen mensen schenden en het bedrijf miljarden dollars in juridische gevechten kosten", zo stelt de burgerrechtenbeweging. Die voegt toe dat biometrische gegevens tot de gevoeligste data behoren die een bedrijf kan verzamelen. "Het brengt risico's met zich mee zoals massasurveillance, datalekken en discriminatie. Het toevoegen van deze technologie aan brillen op straat zorgt ook voor veiligheidsrisico's."

Om de gezichtsherkenning te laten werken zou Meta een 'gezichtsafdruk' van iedereen moeten verzamelen die door een camerabril wordt gefilmd, om vervolgens naar een match met een bekend persoon te zoeken. "Het is onmogelijk voor Meta om van iedereen toestemming te vragen, zeker niet van omstanders die geen Meta-gebruikers zijn", aldus de EFF. Zo vereisen allerlei Amerikaanse staten dat het verwerken van biometrische informatie alleen is toegestaan als mensen nadrukkelijke toestemming hebben gegeven.