Privacy-OS Tails komt wegens kritieke Linux-lekken met noodpatch

Het op privacy gerichte besturingssysteem Tails heeft wegens verschillende kritieke kwetsbaarheden in de Linux-kernel een noodpatch uitgebracht. Via de beveiligingslekken, aangeduid als DSA 6126-1, kan een applicatie die met Tails wordt meegeleverd admin-rechten krijgen. "Als een aanvaller andere onbekende kwetsbaarheden weet te misbruiken in een applicatie die in Tails zit kunnen ze DSA 6126-1 gebruiken om volledige controle over je Tails te krijgen en je te de-anonimiseren", aldus de ontwikkelaars van Tails.

Volgens de ontwikkelaars is een dergelijke aanval zeer onwaarschijnlijk, maar kan die worden uitgevoerd door een 'sterke aanvaller', zoals een overheid of een 'hacking firm'. De ontwikkelaars zeggen dat ze niet bekend zijn met aanvallen waarbij de kwetsbaarheden worden misbruikt. DSA 6126-1 omvat in totaal 252 kwetsbaarheden waarmee een aanvaller zijn rechten kan verhogen, een denial of service veroorzaken of bepaalde informatie achterhalen. Op 9 februari verscheen een Linux-beveiligingsupdate om de problemen te verhelpen.

Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. Tails-gebruikers worden opgeroepen om te updaten naar versie 7.4.2. Eind januari kwam Tails ook al met een noodpatch. Toen wegens een kwetsbaarheid in OpenSSL waardoor het mogelijk was om het echte ip-adres van Tor-gebruikers te achterhalen.