118 mensen deden aangifte wegens gevoelig datalek bij Clinical Diagnostics

118 mensen hebben aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) gedaan wegens het gevoelige datalek bij het medische laboratorium Clinical Diagnostics. Daar werden de persoonlijke gegevens van een groot aantal mensen gestolen. Het ging om 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Clinical Diagnostics betaalde de criminelen losgeld om publicatie van de gestolen gegevens te voorkomen.

Het Openbaar Ministerie opende vorig jaar zomer naar aanleiding van het datalek al een strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt. "Onderzoek naar digitale criminaliteit is altijd intensief en tijdrovend, sporen zijn complex en kunnen daadwerkelijk van over de hele wereld komen", zo laat het OM vandaag weten. "In dergelijke onderzoeken is dan dus vaak rechtshulp van andere landen nodig, voordat de recherche een volgende stap kan zetten. Dat maakt het een proces van lange adem om tot een verdachte te komen. Het onderzoek in deze zaak is ook nog steeds gaande."

Het OM zegt verder dat het op dit moment geen inhoudelijke uitspraken over de status van het onderzoek kan doen. "Als het tot een aanhouding en strafzaak komt, zal het OM beslissen wat er met de 118 aangiften gebeurt. Te zijner tijd zullen aangevers daarover worden geïnformeerd."