Interrail meldt dat gestolen klantgegevens op internet worden aangeboden

De persoonlijke gegevens van Interrail-klanten die criminelen wisten te stelen worden op internet te koop aangeboden, zo laat de aanbieder van treinpassen in een update over het incident weten. Naast klanten van Interrail raakte het datalek, dat in januari aan het licht kwam, ook Eurail-klanten en DiscoverEU-reizigers. De gestolen data bestaat mogelijk uit reserveringsgegevens, waaronder identiteitsgegevens en contactinformatie. Het kan ook om paspoortgegevens gaan als klanten die hadden verstrekt.
"We hebben vernomen dat de data op het dark web te koop wordt aangeboden en een sample dataset op Telegram is gepubliceerd", aldus Interrail. Het bedrijf zegt dat nog wordt onderzocht om welke gegevens het precies gaat en hoeveel van de getroffen klanten in deze dataset te vinden zijn. Hoe de aanvallers konden inbreken op systemen van Interrail is niet bekendgemaakt. De Europese Commissie meldde naar aanleiding van het incident dat "de kwetsbaarheid" in het systeem was verholpen, maar gaf geen verdere details.
