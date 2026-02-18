'Europees Parlement schakelt AI-features uit op werktelefoons van personeel'

Het Europees Parlement heeft wegens zorgen over cybersecurity en gegevensbescherming AI-features op de werktelefoons en -tablets van personeel uitgeschakeld, zo meldt Politico op basis van een interne e-mail en een anonieme EU-functionaris. Het zou dan gaan om AI-assistenten voor het schrijven en samenvatten van teksten, alsmede het samenvatten van webpagina's.

In de e-mail aan personeel wordt gesteld dat er besloten is om de ingebouwde AI-features op zakelijke tablets uit te schakelen, omdat de it-afdeling de veiligheid van de gegevensverwerking niet kan garanderen. Sommige van de AI-features maken gebruik van clouddiensten om taken uit te voeren, waarbij data vanaf het apparaat naar de cloud wordt verstuurd. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel data er met AI-aanbieders wordt gedeeld, is het volgens de e-mail veiliger om de features voorlopig uit te schakelen.

Verder stelt de e-mail dat medewerkers soortgelijke voorzorgsmaatregelen ook op hun eigen privé-apparatuur zouden moeten doorvoeren, met name als die ook voor werkgerelateerde zaken worden gebruikt. Zo wordt aangeraden om geen e-mails, documenten of interne informatie bloot te stellen aan AI-features die content scannen of analyseren. Tevens wordt gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met third-party AI-apps en geen brede toegang tot data te geven. Een EU-functionaris laat aan Politico weten dat de maatregel naast tablets ook voor werktelefoons geldt.