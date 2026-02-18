Britse overheid kijkt naar socialmedia- en vpn-verbod voor jongeren

De Britse overheid kijkt naar het invoeren van een socialmedia- en vpn-verbod voor jongeren en stelt dat het dergelijke maatregelen snel kan invoeren. Volgende maand starten de Britse autoriteiten een consultatie over het 'welzijn van kinderen op internet', waar verschillende zaken aan bod komen, waaronder een leeftijdsgrens voor social media. De regering is ook bezig met nieuwe bevoegdheden om direct op basis van de consultatie maatregelen te kunnen invoeren. In plaats van jaren zou nieuwe wetgeving dan binnen maanden van kracht worden, zo laat de aankondiging weten.

"Dit houdt in dat we snel kunnen reageren op maatregelen, zoals het instellen van een minimale leeftijd voor social media", aldus de autoriteiten. "De consultatie kijkt ook naar het volledige scala aan risico's waar kinderen op internet mee te maken hebben. Het gaat dan ook om het beperken van het gebruik van AI-chatbots door kinderen, alsmede de mogelijkheden om voor het gebruik van vpn's door kinderen een leeftijdslimiet in te stellen of te beperken, waar het gebruik veiligheidsmaatregelen ondermijnt."

"Vandaag dichten we mazen in de wet die kinderen in gevaar brengen en leggen we de basis voor verdere actie", aldus de Britse premier Starmer. In januari stemde het Britse Hogerhuis voor een verbod op vpn's en social media voor jongeren. Twee amendementen op de Children’s Wellbeing and Schools Bill die hiertoe oproepen werden met een meerderheid aangenomen. De voorstellen moeten nog door het Britse Lagerhuis worden behandeld.