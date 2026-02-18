Firefox stopt vanaf volgende maand ondersteuning van Windows 7 en 8

Firefox zal vanaf volgende maand geen Windows 7, 8 en 8.1 meer ondersteunen, zo heeft Mozilla bekendgemaakt. Firefox 115 ESR is daarmee de laatste ondersteunde versie van de browser. Microsoft stopte op 14 januari 2020 de ondersteuning van Windows 7. Het besturingssysteem ontvangt sindsdien geen beveiligingsupdates meer. Mozilla besloot de Windowsversie te blijven ondersteunen, omdat veel Firefox-gebruikers er nog mee werken.

Volgens cijfers van Mozilla maakt op het moment van schrijven nog altijd 5,7 procent van de Firefox-gebruikers gebruik van Windows 7. Oorspronkelijk zou Mozilla de ondersteuning van Windows 7 in september 2024 stoppen, maar de Firefox-ontwikkelaar besloot de support steeds te verlengen. In eerste instantie tot maart vorig jaar, gevolgd door een verlenging tot en met september.

Afgelopen september liet Mozilla weten dat de support weer met zes maanden zou worden verlengd, met een optie voor een verdere verlenging. Nu blijkt dat Mozilla geen nieuwe verlenging zal doen. Gebruikers die nog met Windows 7, 8 of 8.1 werken worden door Mozilla opgeroepen om hun Windowsversie te upgraden. Naast de genoemde Windowsversies stopt volgende maand ook de support van macOS Sierra, High Sierra en Mojave.