Microsoft dicht kritiek beveiligingslek in Teams waardoor informatie kon lekken

Microsoft heeft een kritiek beveiligingslek in Teams gedicht waardoor een ongeautoriseerde aanvaller informatie zou kunnen stelen. Volgens de zeer beknopte beschrijving van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2026-21535, zorgde een 'Improper access control' in Microsoft Teams ervoor dat een ongeautoriseerde aanvaller informatie over een netwerk zou kunnen stelen. Verdere details zijn niet gegeven.
De kwetsbaarheid werd door een externe onderzoeker aan Microsoft gerapporteerd. Het techbedrijf zegt dat het niet bekend is met misbruik van het probleem. Daarnaast hoeven gebruikers geen actie te ondernemen. "Deze kwetsbaarheid is volledig verholpen door Microsoft. Gebruikers van deze dienst hoeven geen actie te ondernemen. Het doel van deze CVE is om meer transparantie te geven."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.