Nieuws
image

Microsoft dicht kritiek beveiligingslek in Teams waardoor informatie kon lekken

vrijdag 20 februari 2026, 10:03 door Redactie, 0 reacties

Microsoft heeft een kritiek beveiligingslek in Teams gedicht waardoor een ongeautoriseerde aanvaller informatie zou kunnen stelen. Volgens de zeer beknopte beschrijving van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2026-21535, zorgde een 'Improper access control' in Microsoft Teams ervoor dat een ongeautoriseerde aanvaller informatie over een netwerk zou kunnen stelen. Verdere details zijn niet gegeven.

De kwetsbaarheid werd door een externe onderzoeker aan Microsoft gerapporteerd. Het techbedrijf zegt dat het niet bekend is met misbruik van het probleem. Daarnaast hoeven gebruikers geen actie te ondernemen. "Deze kwetsbaarheid is volledig verholpen door Microsoft. Gebruikers van deze dienst hoeven geen actie te ondernemen. Het doel van deze CVE is om meer transparantie te geven."

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components