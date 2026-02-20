Microsoft dicht kritiek beveiligingslek in Teams waardoor informatie kon lekken

Microsoft heeft een kritiek beveiligingslek in Teams gedicht waardoor een ongeautoriseerde aanvaller informatie zou kunnen stelen. Volgens de zeer beknopte beschrijving van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2026-21535, zorgde een 'Improper access control' in Microsoft Teams ervoor dat een ongeautoriseerde aanvaller informatie over een netwerk zou kunnen stelen. Verdere details zijn niet gegeven.

De kwetsbaarheid werd door een externe onderzoeker aan Microsoft gerapporteerd. Het techbedrijf zegt dat het niet bekend is met misbruik van het probleem. Daarnaast hoeven gebruikers geen actie te ondernemen. "Deze kwetsbaarheid is volledig verholpen door Microsoft. Gebruikers van deze dienst hoeven geen actie te ondernemen. Het doel van deze CVE is om meer transparantie te geven."