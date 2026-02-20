Franse overheid lekt persoonlijke gegevens 1,2 miljoen rekeninghouders

De Franse overheid heeft de persoonlijke gegevens van 1,2 miljoen rekeninghouders gelekt. Het gaat om namen, adresgegevens, rekeningnummers en in bepaalde gevallen ook belastingnummers, die uit het FICOBA-register werden gestolen. Het door de Franse overheid beheerde FICOBA-register bevat informatie over alle rekeninghouders, zowel privépersonen als bedrijven, in Frankrijk.
Volgens de Franse autoriteiten heeft een aanvaller met de inloggegevens van een ambtenaar toegang tot een deel van de informatie in het register gekregen. Op het moment dat de aanval werd ontdekt en gestopt waren al de gegevens van 1,2 miljoen rekeninghouders gestolen. Verder melden de autoriteiten dat er wordt gewerkt aan het versterken van de beveiliging. Hoe de inloggegevens konden worden gestolen is niet bekendgemaakt. De autoriteiten laten afsluitend weten dat het datalek bij de Franse privacytoezichthouder CNIL is gemeld.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.