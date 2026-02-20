Franse overheid lekt persoonlijke gegevens 1,2 miljoen rekeninghouders

De Franse overheid heeft de persoonlijke gegevens van 1,2 miljoen rekeninghouders gelekt. Het gaat om namen, adresgegevens, rekeningnummers en in bepaalde gevallen ook belastingnummers, die uit het FICOBA-register werden gestolen. Het door de Franse overheid beheerde FICOBA-register bevat informatie over alle rekeninghouders, zowel privépersonen als bedrijven, in Frankrijk.

Volgens de Franse autoriteiten heeft een aanvaller met de inloggegevens van een ambtenaar toegang tot een deel van de informatie in het register gekregen. Op het moment dat de aanval werd ontdekt en gestopt waren al de gegevens van 1,2 miljoen rekeninghouders gestolen. Verder melden de autoriteiten dat er wordt gewerkt aan het versterken van de beveiliging. Hoe de inloggegevens konden worden gestolen is niet bekendgemaakt. De autoriteiten laten afsluitend weten dat het datalek bij de Franse privacytoezichthouder CNIL is gemeld.