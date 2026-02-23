Microsoft waarschuwt voor einde support van Windows Server 2016

Microsoft waarschuwt organisaties voor het einde van de support van Windows Server 2016, Windows 10 Enterprise 2016 Long-Term Servicing Branch (LTSB) en Windows IoT Enterprise LTSB 2016. De support van Windows Server 2016 stopt op 12 januari 2027, de twee genoemde Windows 10-versies ontvangen vanaf 13 oktober dit jaar standaard geen beveiligingsupdates meer.

Organisaties die niet tijdig naar een wel ondersteunde Windowsversie kunnen upgraden kunnen tegen betaling beveiligingsupdates blijven ontvangen. Dit gebeurt via het Extended Security Updates (ESU). Organisaties die beveiligingsupdates voor Windows 10 Enterprise 2016 LTSB willen blijven ontvangen betalen hier in het eerste jaar 61 dollar per computer voor. Het tweede jaar bedraagt dit 122 dollar en het derde en laatste jaar 244 dollar.

Voor de kosten van het verlengen van de support voor Windows IoT Enterprise LTSB 2016 wijst Microsoft organisaties naar de fabrikant van de onderliggende apparatuur. De ESU-prijzen voor Windows Server 2016 worden de komende maanden bekendgemaakt, aldus Microsoft.