Autoverkoopsite CarGurus lekt gegevens van 12,5 miljoen gebruikers

Autoverkoopsite CarGurus heeft de persoonlijke gegevens van 12,5 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen, ip-adressen, namen, telefoonnummers, adresgegevens en uitkomsten van financieringsaanvragen die door een groep criminelen genaamd ShinyHunters werden gestolen. De criminelen eisten losgeld, maar CarGurus wilde dat niet betalen, waarna de aanvallers de gestolen data via hun eigen website openbaar maakten. CarGurus is actief in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Canada. Via de website kunnen mensen auto's kopen en verkopen.
Hoe de aanvallers de gegevens konden stelen is niet bekendgemaakt. De 12,5 miljoen e-mailadressen zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 12,5 miljoen bij CarGurus gestolen e-mailadressen was zeventig procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.
