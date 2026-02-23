Kamervragen over aanpak van door AI-gegenereerde stemwijzers

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de aanpak van door AI-gegenereerde stemwijzers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aanleiding voor de Kamervragen van de ChristenUnie aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken is berichtgeving dat deze stemwijzers onjuiste informatie verstrekken. Zo worden bijvoorbeeld partijen getoond die niet aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

"Kunt u deze stemhulpen aansprakelijk stellen, laten aanpassen of zonodig beëindigen? Zo ja, bent u bereid dat te doen? Zo nee, waarom niet?", vraagt ChristenUnie-Kamerlid Bikker aan Heerma. "Hoe voorkomt u dat deze aanbieders of anderen hiermee doorgaan?", wil Bikker verder weten. De minister moet ook duidelijk maken of hij kan en gaat handhaven op "desinformatie" die via deze stemwijzers wordt verspreid en het manipuleren van kiezers.

"Wie is in Nederland verantwoordelijk voor opsporing en handhaving in deze? Kunt u inzicht geven welke omvang of de regelgeving voldoende instrumenten geeft om met snelheid te acteren en of er voldoende capaciteit is?", vraagt Bikker verder. Het Kamerlid besluit de vragen met de vraag of de minister de vragen zo snel mogelijk kan beantwoorden en in elk geval wil laten weten op welke manier handhavend wordt opgetreden. Heerma heeft drie weken om met een reactie te komen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart.