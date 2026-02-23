Odido biedt klanten vouchercode voor twee jaar gratis beveiligingssoftware

Odido biedt klanten een vouchercode waarmee er twee jaar gratis van de beveiligingssoftware van antivirusbedrijf F-Secure gebruikgemaakt kan worden. Dat laat de telecomprovider op een informatiepagina over het recente datalek weten, waarbij de persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen mensen werden gestolen.
"We begrijpen dat je misschien zorgen hebt over je digitale veiligheid, en we willen je helpen. Daarom kun je kosteloos het digitale veiligheidspakket van F-Secure activeren voor de duur van 24 maanden. Daarna stopt de dienst automatisch", aldus Odido. Klanten moeten hiervoor een bericht naar een specifiek nummer sturen of een bepaald telefoonnummer bellen, waarna ze een vouchercode ontvangen.
De vouchercode, die geldig is tot 31 mei, is voor het pakket F-Secure Total. Volgens F-Secure worden gebruikers van de software gewaarschuwd wanneer hun persoonlijke informatie op het dark web wordt gevonden. Daarnaast biedt het ook een wachtwoordmanager, vpn en antivirus. Odido heeft nog altijd niet laten weten hoe de inbraak op het klantcontactsysteem mogelijk was en of het met de verantwoordelijke criminelen in onderhandeling is.
