Nieuws
image

Odido biedt klanten vouchercode voor twee jaar gratis beveiligingssoftware

maandag 23 februari 2026, 16:09 door Redactie, 4 reacties

Odido biedt klanten een vouchercode waarmee er twee jaar gratis van de beveiligingssoftware van antivirusbedrijf F-Secure gebruikgemaakt kan worden. Dat laat de telecomprovider op een informatiepagina over het recente datalek weten, waarbij de persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen mensen werden gestolen.

"We begrijpen dat je misschien zorgen hebt over je digitale veiligheid, en we willen je helpen. Daarom kun je kosteloos het digitale veiligheidspakket van F-Secure activeren voor de duur van 24 maanden. Daarna stopt de dienst automatisch", aldus Odido. Klanten moeten hiervoor een bericht naar een specifiek nummer sturen of een bepaald telefoonnummer bellen, waarna ze een vouchercode ontvangen.

De vouchercode, die geldig is tot 31 mei, is voor het pakket F-Secure Total. Volgens F-Secure worden gebruikers van de software gewaarschuwd wanneer hun persoonlijke informatie op het dark web wordt gevonden. Daarnaast biedt het ook een wachtwoordmanager, vpn en antivirus. Odido heeft nog altijd niet laten weten hoe de inbraak op het klantcontactsysteem mogelijk was en of het met de verantwoordelijke criminelen in onderhandeling is.

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 16:19 door Anoniem
Je moet het wel VOOR 31 mei activeren.. nu nu nu.... en log in, bel nummer of sms naar xxyyzz...
Het zou bijna een spamrun kunnen zijn.
Reageer met quote
Vandaag, 16:33 door Anoniem
En hoe activeer je dit als je geen klant bent maar er wel gegevens zijn gelekt? Die worden hiermee niet geholpen...
Geen klant = niet interessant.
Reageer met quote
Vandaag, 16:35 door Anoniem
Leuk allemaal.

Maar dekt natuurlijk niet de lading voor mijn gegevens die al gestolen zijn.
Reageer met quote
Vandaag, 17:05 door meinonA
Hebben ze dat zelf ook geïnstalleerd? Het was namelijk bij hun fout gegaan; niet bij hun klanten.

Overigens heb ik als Linux-gebruiker daar natuurlijk helemaal geen klap aan.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search