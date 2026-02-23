Online drogisterijen delen gevoelige data van bezoekers met Google en Meta. Het gaat onder andere om zeer privacygevoelige data over aangekochte of bekeken medische zelftests en andere gezondheidsproducten, zo melden Radar, Investico en De Groene Amsterdammer op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werden twintig drogisterijen onderzocht, waaronder DA, Etos, Kruidvat en Trekpleister.

Alle twintig onderzochte drogisterijen sturen informatie over bezoekers en hun klikgedrag naar Google. De helft van de drogisterijen stuurt daarnaast persoonsgegevens naar Meta. Bij drie van deze drogisterijen gaat het ook om e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers. Verder blijken drie drogisterijen ook data met TikTok te delen. De datadeling doet zich voor wanneer bezoekers cookies accepteren. Wanneer bezoekers cookies weigeren wordt er geen data met Meta gedeeld. Vijftien drogisterijen blijken gevoelige medische informatie nog altijd naar Google door te sturen.

De drogisterijen sturen de data via trackingcookies naar Google en Meta door, zodat die de informatie kunnen gebruiken voor het tonen van gerichte advertenties via hun platforms. "Een webshop moet een gebruiker heel expliciet vertellen wat er met de informatie over bijvoorbeeld een zwangerschapstest gebeurt, omdat het hier over je gezondheid of seksleven gaat", laat Frederik Zuiderveen Borgesius, professor ICT en Recht aan de Radboud Universiteit, tegenover Investico weten.

De professor bekeek de cookiebanners van de drogisterijen en beoordeelt die als onvoldoende. "En zelfs als iemand op ‘accepteren’ klikt is diegene zich er natuurlijk totaal niet van bewust dat elke aankoop van een zwangerschapstest of morning afterpil wordt doorgebriefd naar Facebook." Een aantal van de drogisterijen laat in een reactie tegenover Radar weten dat er iets mis is gegaan. In bepaalde gevallen vindt tracking plaats voordat er toestemming was gegeven, of wordt het weigeren van cookies niet correct doorgevoerd.

Server Side Tracking

De onderzoekers ontdekken ook dat de helft van de online drogisterijen gebruikmaakt van Server-Side Tracking. "Deze manier van tracken komt steeds vaker voor en is veel moeilijker te controleren", laat Günes Acar, computerwetenschapper aan de Radboud Universiteit, tegenover De Groene Amsterdammer weten. "Websites sturen gegevens over hun klanten niet direct door naar de techbedrijven, maar gebruiken eerst hun eigen server als een soort tussenstop."

Door Server-Side Tracking toe te passen weten advertentiebedrijven en websites adblockers en browsers te omzeilen die third-party trackingcookies blokkeren. De bezochte website verzamelt namelijk alle informatie binnen het eigen domein en deelt die vervolgens met derde partijen. De Autoriteit Persoonsgegevens laat aan Investico weten dat bezoekers van een website meteen in de cookiebanner moeten worden geïnformeerd als er medische gegevens worden doorgestuurd. "Het is onvoldoende om enkel te stellen dat tracking cookies geplaatst worden voor betere advertenties."