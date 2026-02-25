Nieuws
Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide sms uit naam van Rabobank

woensdag 25 februari 2026, 12:15 door Redactie, 0 reacties

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een malafide sms die uit naam van de Rabobank wordt verstuurd en mogelijk naar malware linkt. Volgens het sms-bericht dat de aanvallers versturen is er een update nodig voor mobiel bankieren. "Deze update moet via een link in de sms worden uitgevoerd. Antivirussoftware wijst uit dat er malware achter deze link kan zitten. Dit betekent dat er malware geïnstalleerd kan worden wanneer een update via deze link gedaan wordt. Deze malware kan ervoor zorgen dat oplichters toegang krijgen tot uw apparaat", aldus de Fraudehelpdesk.

Ontvangers van het bericht worden opgeroepen om niet op de link te klikken en ontvangst van de sms aan de bank te melden. Vervolgens moet het bericht van de telefoon worden verwijderd. "Heeft u toch op de link geklikt, zet dan uw telefoon terug naar fabrieksinstellingen en installeer al uw apps opnieuw. Maakt u gebruik van een back-up, doe dit dan alleen als deze is gemaakt voor de ontvangst van de sms", laat de Fraudehelpdesk verder weten.

