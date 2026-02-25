Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide sms uit naam van Rabobank

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een malafide sms die uit naam van de Rabobank wordt verstuurd en mogelijk naar malware linkt. Volgens het sms-bericht dat de aanvallers versturen is er een update nodig voor mobiel bankieren. "Deze update moet via een link in de sms worden uitgevoerd. Antivirussoftware wijst uit dat er malware achter deze link kan zitten. Dit betekent dat er malware geïnstalleerd kan worden wanneer een update via deze link gedaan wordt. Deze malware kan ervoor zorgen dat oplichters toegang krijgen tot uw apparaat", aldus de Fraudehelpdesk.
Ontvangers van het bericht worden opgeroepen om niet op de link te klikken en ontvangst van de sms aan de bank te melden. Vervolgens moet het bericht van de telefoon worden verwijderd. "Heeft u toch op de link geklikt, zet dan uw telefoon terug naar fabrieksinstellingen en installeer al uw apps opnieuw. Maakt u gebruik van een back-up, doe dit dan alleen als deze is gemaakt voor de ontvangst van de sms", laat de Fraudehelpdesk verder weten.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.