NOS: bij aanval op Odido ook gevoelige aantekeningen over klanten gestolen

Bij de aanval op Odido zijn ook gevoelige aantekeningen over klanten gestolen, zo meldt de NOS. Odido wist niet dat ook deze gegevens waren buitgemaakt. De telecomprovider kwam gisteren met een update op de eigen informatiepagina over het incident, waar het liet weten dat de aanvallers "aanvullende gegevens" hadden gestolen. Deze toevoeging werd geplaatst nadat het bedrijf door de NOS was benaderd. Volgens de omroep gaat het om aantekeningen die zijn bedoeld voor de communicatie tussen medewerkers van de Odido-klantenservice. In sommige gevallen betreft het zeer gevoelige informatie.
"Het onderzoek loopt nog. We begrijpen dat je bezorgd bent. We zullen je steeds zo spoedig mogelijk voorzien van de meest actuele informatie. Dat heeft onze hoogste prioriteit. Zodra er meer bekend is, zullen we via deze pagina verdere updates delen", aldus Odido. Volgens het bedrijf loopt het onderzoek naar het datalek nog en kost het tijd om het zorgvuldig uit te voeren. De verantwoordelijke criminelen lieten eerder al weten dat ze, als Odido het losgeld niet betaalt, vandaag beginnen met het openbaar maken van gestolen gegevens, die vervolgens voor iedereen op internet zijn te downloaden.
