Kamervragen over wettelijk verbod op betalen van losgeld bij ransomware

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gesteld over een wettelijk verbod op het betalen van losgeld bij ransomware-aanvallen. Aanleiding is de aanval op Odido waar aanvallers de gegevens van miljoenen klanten wisten te stelen en dreigden die openbaar te maken als het telecombedrijf geen losgeld betaalde. Odido ging niet tot betaling over, waarop de verantwoordelijke criminelen gegevens van honderdduizenden klanten op internet hebben gepubliceerd.

"Vindt u dat het toegeven aan dit soort afpersing het verdienmodel van cybercriminelen in stand houdt? Hoe verhoudt dit zich volgens u tot de bescherming van slachtoffers, die hun persoonlijke data in handen van criminelen zien verdwijnen als een getroffen organisatie niet betaalt?", vragen GroenLinks-PvdA-Kamerleden Kathmann en Mutluer aan de minister.

Van Weel moet ook duidelijk maken of hij nog steeds achter het advies van de overheid aan organisaties staat om geen losgeld aan hackers te betalen en op welke expertkennis dat advies is gebaseerd. "Zou een verbod op het betalen van losgeld aan hackers de samenleving als geheel ten goede kunnen komen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van een dergelijk verbod?", vragen Kathmann en Mutluer verder.

"Klopt het dat het voor een getroffen organisatie logisch kan lijken om losgeld te betalen (op basis van de belofte van daders dat gestolen data niet gepubliceerd worden of versleutelde systemen worden vrijgegeven), maar dat dit de samenleving als geheel juist meer kan kosten, omdat het verdienmodel van cybercriminelen in stand gehouden wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier kan de samenleving volgens u dit dilemma oplossen?", willen de Kamerleden daarnaast weten.

De minister moet ook duidelijk maken of een verbod op het betalen van losgeld als extra prikkel kan dienen voor organisaties om extra werk te maken van cyberweerbaarheid. "Welke extra prikkels en instrumenten kunt u inzetten om ervoor te zorgen dat organisaties te dwingen hun cyberweerbaarheid serieus te nemen? Denkt u dat boetes hier een effectief middel voor kunnen zijn? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?", willen Kathmann en Mutluer aanvullend weten. Van Weel heeft drie weken om met een reactie te komen.